Kabinet zet ‘in nevelen gehulde’ slavernij-excuses maandag door

Het is het publiekste geheim dat het Binnenhof in tijden heeft gekend, maar nog steeds wil het kabinet niet kwijt of Nederland maandag excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. “Ik kan er inhoudelijk nu echt niets over zeggen”, zei premier Mark Rutte vrijdag bij de wekelijkse persconferentie. “We houden het nog even in nevelen gehuld.”

Toch wordt steeds duidelijker hoe het ‘betekenisvolle moment’ er maandag uitziet. Rutte, de vicepremiers en twee ministers komen bijeen in het Nationaal Archief, waar ze spreken met betrokkenen en vertegenwoordigers uit het Caribisch gebied en Suriname. Om 15.00 uur houdt Rutte een toespraak, die live zal worden uitgezonden.

De woorden die de premier daarbij kiest, komen nauw. Diverse nazaten van slaafgemaakten en andere betrokkenen willen Nederlandse excuses alleen aanvaarden als ze kunnen bijdragen aan Ruttes toespraak. Afgelopen weken spraken ze veelvuldig met kabinetsleden. Bronnen melden dat het kabinet in ieder geval zal erkennen dat slavernij ‘een misdaad tegen de menselijkheid’ is.

Geldbedrag

De speech van maandag is volgens Rutte ‘een stap in een langer proces’. Naar verwachting komt het kabinet onder meer met plannen om de geschiedenis te verwerken in onderwijs, onderzoek en andere maatschappelijke contexten. “Daar hoort natuurlijk ook geld bij”, zei Rutte desgevraagd. Hij wilde niet zeggen hoeveel.

Terwijl de ministerraad zich vrijdag nog een laatste keer over de excuusplannen boog, sprak vicepremier Sigrid Kaag in Paramaribo met de Surinaamse president Chan Santokhi. Het bliksembezoek aan de voormalige kolonie moet plooien gladstrijken die afgelopen weken ontstonden: terwijl steeds meer details uitlekten over het kabinetsvoornemen, was Suriname nog nergens van op de hoogte gesteld. Volgens Kaag had ze daarover ‘goed en openhartig’ met Santokhi gesproken.

Ook Santokhi toonde zich tevreden over het gesprek. “Als regering stellen we op prijs dat Nederland in de persoon van Kaag is gekomen om Suriname te informeren”, aldus de president. Hij zei het wel jammer te vinden dat hij en zijn regering laat zijn geïnformeerd over de mogelijke excuses.

In antwoord op vragen van journalisten zei Kaag dat ze naar Suriname is gekomen omdat er misschien een verkeerd en onvolledig beeld was ontstaan over de “betekenisvolle boodschap” die de Nederlandse regering op 19 december bekend zal maken.

Kaag sprak later ook nog met de voorzitter van het parlement, Marinus Bee, en Dew Sharman, voorzitter van de commissie mensenrechten.

Vrijdagmiddag was er op de Nederlandse ambassade een persconferentie, waar Kaag nog een toelichting gaf op de gesprekken die ze met maatschappelijke organisaties heeft gevoerd. Enkele daarvan hadden kritiek op de gang van zaken. Ze spraken van een “koloniale houding, eenrichtingsverkeer en een opgelegde datum”. De vicepremier reageerde dat ze zelf een ander beeld had van de gesprekken en dat ze blij is dat ze op bezoek is geweest in Suriname. “Ik heb het proces toegelicht en geprobeerd duiding te geven. Niet alles is goed gegaan. Idealiter zou zo’n bezoek niet nodig zijn geweest”, zei Kaag.

Kaag gaf aan dat de Nederlandse regering 19 december ziet als “de eerste dag van een nieuwe pagina in de geschiedenis die we nog samen moeten schrijven. Erkennen, excuses en herstel zijn daarbij belangrijke uitgangspunten”, aldus Kaag.

Aanvaarden van excuses

Als Rutte maandag aan het woord is geweest, komen in de overzeese gebieden zeven andere kabinetsleden in actie. Zij spreken op Bonaire, Sint Maarten, Aruba, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en in Suriname met aanwezigen ‘over de kabinetsreactie en de betekenis daarvan ter plekke’. Op de komst van minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) naar Suriname kwam eerder veel kritiek. Weerwind is zelf nazaat van slaafgemaakten. Maar volgens Rutte gaan de voorgenomen plannen gewoon door. “Weerwind gaat om te reflecteren op mijn toespraak hier”, zei de premier. “Het zijn geen etnische excuses. Het zijn excuses van het huidige bestuur, voor wat het bestuur tóén gedaan heeft.”

