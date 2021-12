Kabinet wil zoveel mogelijk zestigplussers boosteren voor de jaarwisseling

Alle zestigplussers die in het afgelopen half jaar gevaccineerd zijn, kunnen voor 1 januari een derde prik krijgen. Dat maakte demissionair minister Hugo de Jonge bekend tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

De minister sprak zijn spijt uit dat het boosteren in Nederland tot nu toe traag op gang gekomen is. Volgens hem had het boosteren van ouderen sneller gemoeten. Uit recente onderzoeken van de Gezondheidsraad, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en het OMT blijkt dat dit veel ziekenhuisopnames had kunnen voorkomen.

Nederland staat onderaan

Nederland bungelt nu nog onderaan in Europa wat betreft het aantal gezette derde prikken. Volgens de minister zijn er eind deze week zo’n 700.000 mensen geprikt. De komende weken wil hij eenzelfde aantal derde prikken per week laten zetten. Dat gebeurt door GGD’s, huisartsen, in ziekenhuizen en in zorginstelingen, en met hulp van Defensie.

Ook zorgmedewerkers moeten volgens de minister zo snel mogelijk een derde prik krijgen. De afgelopen weken is al begonnen met het inenten van 80-plussers en niet-mobiele thuiswonende ouderen. Volgens de aanvankelijke planning zouden zestigplussers pas volgend jaar aan de beurt zijn.

Het Europese Medicijnagentschap EMA en de Gezondheidsraad adviseerden begin vorige maand om zestigplussers en bewoners van zorginstellingen te boosteren, zes maanden nadat zij hun tweede vaccin hebben gekregen. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op de trage vaccinatiecampagne. Vrijwel de gehele Kamer riep het kabinet op om sneller en meer te prikken.

