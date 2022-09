Kabinet wil ook warmtenet-huishoudens onder prijsplafond, nog onzekerheid over warmtepomp

Het kabinet wil ook mensen met een warmtenetaansluiting (ook wel stadsverwarming genoemd) tegemoetkomen in hun energiekosten. Deze groep van honderdduizenden huishoudens gebruikt restwarmte van bijvoorbeeld een bedrijf. Dat is dus geen gas, maar ook geen elektriciteit. Daardoor vallen ze in beginsel niet onder het prijsplafond dat het kabinet vlak voor Prinsjesdag instelde.

Het is echter de bedoeling dat warmtenetgebruikers ook van de maatregel profiteren, zo laat minister-president Rutte doorschemeren in een brief met antwoorden op Kamervragen over de energiecompensatie.

“De precieze vormgeving van het prijsplafond wordt de komende weken nader uitgewerkt”, schrijft de premier. “Daarbij wordt onder andere uitgewerkt op welke manier warmte onder het prijsplafond geplaatst wordt.” Rutte wijst erop dat de warmteprijs al aan de gasprijs is gekoppeld. “Daarvan kan in dit kader in enige vorm gebruik worden gemaakt.”

Over warmtepomp minder duidelijk

Bij het instellen van het prijsplafond ontstond niet alleen over warmtenet discussie, maar ook over mensen die al een warmtepomp hebben geïnstalleerd. Zij verbruiken geen gas meer, maar hebben wel een hogere elektriciteitsrekening. Daardoor betalen ze voor een deel van de stroom alsnog het volle pond, terwijl compensatie voor de hoge gasrekening juist aan hen voorbijgaat.

Rutte laat doorschemeren dat (vaak relatief welgestelde) warmtepompeigenaren niet direct de doelgroep voor de energiecompensatie vormen. “Deze uitzonderlijke maatregel wordt nu getroffen om vooral de huishoudens die koopkrachtsteun het hardst nodig hebben bescherming te bieden tegen de hoge energieprijzen.”

Ook roert Rutte het argument aan dat investeren in een warmtepomp nu minder aantrekkelijk wordt. “Hierbij is wel van belang om als kanttekening te plaatsen dat het prijsplafond van tijdelijke aard is en tot 31 december 2023 geldt. Terwijl de investeringshorizon voor een (hybride) warmtepomp grofweg vijftien tot twintig jaar omvat.”

Wel sluit Rutte niet uit dat er ook voor warmtepompen nog een oplossing komt. “In de zeer korte tijd waarin dit kabinetsvoorstel uitgewerkt moet worden, zal zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met deze gevallen om te realiseren dat de meeste huishoudens volledig onder het plafond komen en zekerheid krijgen over de energierekening.”

Hoge zorgkosten

Kamerleden Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt vroegen het kabinet ook nog naar extra compensatie voor mensen die door een ziekte een hoge energierekening hebben. Bijvoorbeeld omdat er voor hun zorg apparatuur nodig is. Die verwees Rutte echter naar al bestaande maatregelen. Zij kunnen gebruikmaken van bijvoorbeeld de verhoging van uitkeringen en de huurtoeslag. Ook kunnen zij bij de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand, schrijft de minister-president.

Lees ook:

Liveblog Algemene Beschouwingen

De Tweede Kamer debatteert vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Volg het debat hier.