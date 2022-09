Kabinet wil nu ook met energiebedrijven een maximumprijs afspreken

De regering werkt met de leveranciers een aantal varianten dit weekend verder uit. Ze komt hiermee tegemoet aan toenemende druk vanuit Brussel, de oppositiepartijen in de Kamer, gemeenten en maatschappelijke organisaties die een prijsplafond absoluut noodzakelijk vinden om te voorkomen dat grote groepen Nederlanders de komende winter de gas- en elektriciteitsprijs niet meer kunnen betalen.

Het kabinet bekijkt sinds vrijdag intern wat er (financieel) mogelijk is, hoe snel het ingevoerd kan worden en op welke manier zo’n prijsplafond het beste kan worden uitgevoerd. De energiebedrijven zeiden eerder dat ze best bereid zijn over een prijsplafond mee te denken, maar dat dit wel zo eenvoudig mogelijk uitvoerbaar moet zijn.

Administratief ingewikkeld

De regering wilde het liefst alleen een maatregel voor de minima en de lage inkomens, omdat die groepen nu al in grote problemen zitten door de exorbitant gestegen energieprijzen. De prijzen zijn inmiddels al meer dan het dubbele van vorig jaar.

Maar Eneco-topman As Tempelman liet donderdag bij OP1 al weten, dat een regeling alleen voor een deel van de huishoudens niet uitvoerbaar wordt geacht. Dat vinden de energiebedrijven administratief te ingewikkeld om te realiseren. Als er een algeheel maximum op de prijs komt, betekent dat voor het kabinet wel dat de overheid veel forser in de buidel moet tasten dan eerder voorzien. Tegelijkertijd profiteren hier alle huishoudens van, ook de middeninkomens.

Het kabinet zal de maatregel pas op Prinsjesdag bekendmaken, melden ingewijden. Wel is duidelijk dat het prijsplafond zal gelden tot het gemiddelde gas- en elek­tri­ci­teits­ver­bruik per huishouden in Nederland. En dat is weer afhankelijk van de gezinssamenstelling, of het soort woning waarin iemand woont. Boven dat gemiddelde verbruik geldt dan geen prijsmaximum en moet het markttarief worden betaald. Daarmee wil de regering blijven stimuleren dat huishoudens energie en gas gaan besparen.

Nog dit jaar te realiseren

De maatregel moet door alle 40 energiebedrijven in Nederland worden uitgevoerd en die zullen dan ook nog akkoord moeten gaan. De vraag is of een prijsmaximum praktisch gesproken wel dit jaar nog te realiseren is. Daarover bestaan twijfels bij de bedrijven. Maar minister Rob Jetten van klimaat en energie zei woensdag dat hij alles op alles zet om te voorkomen dat gezinnen deze winter van gas en elektriciteit worden afgesloten. Eerder kwam het kabinet daarom al met een noodfonds.

Eurocommissaris Frans Timmermans riep het Nederlandse kabinet deze week ook op veel actiever te worden en er echt voor te zorgen dat huishoudens dit najaar zo’n prijsmaximum op energie krijgen. Ondertussen werkt Brussel zelf plannen uit om de overwinst van energiebedrijven in te zetten om consumenten de winter door te helpen. Vooruitlopend op die maatregel moet volgens Timmermans het kabinet het geld dat nodig is voor zo’n prijsplafond alvast voorschieten.

