Kabinet wil nog dit jaar Russische gaskraan dichtdraaien: hoe haalbaar is dat?

Nederland wil eind van het jaar stoppen met het importeren van Russisch gas. Ook wil het kabinet dat er dan geen Russische kolen en olie meer gestookt worden, maakte minister Rob Jetten voor klimaat en energie vrijdag bekend.

Het kabinet wil sinds de invasie in Oekraïne zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen uit Rusland af, omdat de gasopbrengsten de oorlogskas van president Poetin spekken. Mocht de aangekondigde stap slagen, dan is dat een grote omslag; tot nu toe leek het onmogelijk om op korte termijn helemaal te stoppen met energie-import uit Rusland.

Nederland gebruikt zo’n 41 miljard kubieke meter aardgas per jaar. 15 à 20 procent daarvan, zo’n 6 tot 8 miljard kuub, komt uit Rusland. De Europese Unie is voor 40 procent afhankelijk van Rusland voor de aardgasvoorziening.

Het kabinet wil de gasopslagen voor komende winter helemaal vullen. Dat zal voor een deel nog met Russisch gas gebeuren. Omdat de gasprijs op dit moment zeer hoog is, zal het kabinet bijspringen bij marktpartijen. Ook zal een deel gevuld worden door staatsbedrijf Energie Beheer Nederland.

Vloeibaar gas duurder

Daarnaast wil de regering meer vloeibaar gas lng importeren. Dat komt vooral uit Qatar en de VS. De lng-terminal in de Rotterdamse haven wordt uitgebreid en er komt een drijvende terminal in de Eemshaven. In totaal kan daarmee 8 miljard kuub extra gas worden ingevoerd. Lng is duurder dan Russisch aardgas. Bovendien concurreert Nederland op deze markt hevig met andere (Europese) landen, die ook allemaal minder Russisch gas willen gebruiken.

Naast lng-import wil het kabinet sneller verduurzamen en meer energie besparen. Het kabinet denkt dat het tot 2025 9 miljard kuub kan besparen.

Premier Mark Rutte noemt het “een grote opgave”, maar hij denkt dat het haalbaar is om voor volgend jaar te stoppen met Russisch gas. “Garanties kan ik niet geven.” Er komt geen verbod op het stoken van Russisch gas, omdat dit Europees afgesproken moet worden en veel EU-landen een grotere afhankelijkheid van Rusland hebben.

Besparingen op gas

Voorzitter Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) vraagt zich af of het al gaat lukken om dit jaar de gaskraan met Rusland geheel dicht te draaien. “Soms helpt het om een heel ambitieus doel te stellen.” De NVDE berekende eerder dat het mogelijk is om in één jaar 5 miljard kuub gas te besparen. Een probleem bij de ambities van het kabinet kan volgens Van der Gaag de beperkte beschikbaarheid van lng zijn.

Gaswinningslocatie Reedijk aan de Buijensweg in Mijnsheerenland. Hier bevindt zich een gasput van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam). Het aardgas dat hier al bijna 15 jaar via een ondergrondse productiebuis wordt gewonnen, gaat daar via een pijpleiding naar de gasbehandelingsinstallatie van de Nam in Barendrecht. Beeld Arie Kievit

Eerder berekende de NVDE dat door verduurzaming in drie jaar zo’n 10 miljard kuub bespaard kan worden, in lijn met de verwachting van het kabinet. Daarvoor noemt Van der Gaag het belangrijk dat er op de Wet Milieubeheer gehandhaafd wordt. Volgens die wet moeten bedrijven alle besparingsmogelijkheden doorvoeren die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Ook pleit hij ervoor om belemmeringen voor duurzame energieprojecten weg te werken. Van der Gaag kijkt raar op van het kabinetsbesluit van vrijdag om te stoppen met de subsidiëring van biomassa. “Als je stopt met biomassa, dan weet je zeker dat je meer gas nodig hebt om huizen te verwarmen.” Ook een koude winter kan roet in het eten gooien.

De Europese Unie heeft eerder al besloten te stoppen met de import van kolen per 11 augustus. Over het dichtdraaien van de oliekraan met Rusland moeten nog afspraken gemaakt worden.

