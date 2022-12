Kabinet wil nareisbeperking asielzoekers (nog) niet loslaten

Volgens de rechtbank is er ‘geen wettelijke basis’ voor de nareisregeling van het kabinet. Door de maatregel mogen familieleden van toegelaten asielzoekers sinds oktober niet meer naar Nederland komen. Dat is strijdig met nationale en Europese wetgeving, oordeelde de rechter in een zaak over gezinsleden van een Syrische asielzoeker.

Toch houdt staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) voorlopig vast aan de maatregel, zei hij woensdag. “Dit is een uitspraak in een individuele casus”, reageerde de bewindsman. “Daarmee is dus geen uitspraak gedaan over de nareismaatregel als totaal.”

De tijdelijke inreisstop blijft daarom ‘op dit moment’ van kracht, meldde Van der Burg. Volgens de staatssecretaris zijn ‘kabinet en Kamer’ het eens over het belang ervan. Maar als een ‘hogere rechter’ een definitieve streep door de maatregel zet, beloofde Van der Burg, zal hij zich daaraan conformeren.

Die kans is reëel: volgens de rechter is de nareisbeperking niet alleen strijdig met een Europese richtlijn, maar past die ook niet ‘binnen het kader’ van nationale wetgeving.

Politieke deal

De zaak waarover de voorzieningenrechter in Haarlem zich maandag boog, gaat over een Syrische vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen. Daardoor mogen haar gezinsleden, die momenteel in Soedan verblijven, ook hierheen komen. Maar in oktober kreeg de vrouw te horen dat die ‘gezinshereniging’ pas april volgend jaar kan plaatsvinden – een halfjaar later.

Die vertraging is het gevolg van asielmaatregelen waarover coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie het in augustus na zware onderhandelingen eens werden. De fracties spraken onder meer af dat gezinsleden van erkende vluchtelingen voorlopig niet naar Nederland mogen nareizen – tenzij er eerder een goede woning beschikbaar komt.

De plannen kregen direct felle kritiek. Zelfs Van der Burgs eigen ambtenaren hadden twijfels. “De juridische houdbaarheid van deze maatregel is geen zekerheid”, concludeerden ze in een intern advies aan kabinetsleden. Binnen de coalitie liggen de plannen uiterst gevoelig, vooral bij CU en D66 bestaat groot ongemak over de inreisbeperking. Die is na de rechterlijke uitspraak en Van der Burgs reactie daarop alleen maar toegenomen.

