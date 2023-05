Kabinet wil miljarden voor ontwikkelingshulp investeren in de asielopvang: ‘Onacceptabel’

Miljarden euro’s die bedoeld zijn voor de armste landen ter wereld gaan naar de opvang van asielzoekers in Nederland. Althans, als het aan de regering ligt. De stijgende kosten voor de asielopvang wil het kabinet dempen door te schuiven met geld dat naar ontwikkelingshulp zou gaan. De inzet van ontwikkelingsgeld roept weerstand op, en ligt ook gevoelig in de Tweede Kamer.

De regering verwacht in 2025 en 2026 jaarlijks 1,1 miljard euro bedoeld voor humanitaire hulp te steken in de asielopvang. Dat is een kwart van het jaarlijkse budget voor ontwikkelingshulp. In totaal gaat de komende vier jaar 3,4 miljard euro aan ontwikkelingsgeld naar de opvang in Nederland, staat in de voorjaarsnota die recent is vastgesteld.

Het financieren van de asielopvang met ontwikkelingsgeld is niet nieuw en gebeurt in veel meer landen. Toezichthouder Oeso, een vereniging van 31 welvarende landen waaronder Nederland, staat toe dat ontwikkelingshulp naar eerstejaars asielzoekers gaat. Dat is niet verplicht, maar onder meer Nederland maakt gebruik van deze uitzondering. Dit jaar gaat er bijvoorbeeld 558 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld naar opvang hier.

‘Falend Nederlands opvangbeleid’

De asielopvang is de komende jaren extra duur omdat mede vanwege bezuinigingen in het verleden er nu massaal hotels en cruiseschepen worden gehuurd voor noodopvang. Ook komen er veel meer asielzoekers naar Nederland dan gemiddeld, waardoor de tekorten in de opvang verder oplopen, evenals de kosten.

Ontwikkelingsorganisaties noemen het ‘extra pijnlijk’ dat het kabinet zo snijdt in internationale armoedebestrijding. ‘De allerarmsten in de wereld worden de dupe van falend Nederlands opvangbeleid’, aldus Liana Hoornweg, directeur van Partos, de brancheorganisatie voor ontwikkelingsorganisaties.

Meer dan honderd van deze organisaties, waaronder Cordaid, Oxfam Novib en Pax ondertekenden een oproep aan de Tweede Kamer om deze ‘bezuinigingen’ ongedaan te maken. Het is volgens de organisaties ‘zeer onverstandig’ om te korten op het aanpakken van grondoorzaken van conflict, klimaatverandering, armoede en noodhulp.

Rekening bij de burger

Onvrede over de begroting van de regering klonk er donderdagavond ook bij leden van de Tweede Kamer, die met minister Liesje Schreinemacher (ontwikkelingssamenwerking) debatteerden over de inzet van geld voor humanitaire hulp. “Nederland wordt de grootste ontvanger van ontwikkelingshulp”, zei PvdA-kamerlid Joris Thijssen.

Tijdens het debat tekende zich, niet voor het eerst, een potentiële barst af in de coalitie. Regeringspartijen ChristenUnie en D66 bekritiseerden het voornemen van het kabinet. Als het bedrag zo ‘gigantisch’ oploopt is dat ‘onacceptabel’ zei D66-kamerlid Alexander Hammelburg. De twee partijen pleitten al eerder voor het instellen van een maximumbedrag dat jaarlijks uit de pot voor ontwikkelingshulp mag worden gehaald.

Maar de VVD wil niet breken met de afspraak dat hoge asielkosten mogen worden afgeroomd van het ontwikkelingsbudget. Kamerlid Jan Klink uitte juist zijn zorgen over de hoogte van de kosten van de asielopvang en benadrukte dat de VVD vindt dat die rekening niet bij de burger moet komen te liggen. Het CDA, dat zich eerder nog uitsprak voor een plafond, hield zich donderdagavond op de vlakte.

Minister Schreinemacher (VVD) zei de ‘pijn en zorg’ van verschillende partijen te delen. Ze kon nog niet zeggen op welke projecten er wordt gekort. “Maar ik sta achter de keuzes van het kabinet.”

