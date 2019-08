Kabinet wil met miljardeninvestering de graanschuren vullen en de economie versterken

De top van de coalitie besprak het idee voor zo’n fonds maandag en praatte er woensdagavond over door. De ministersploeg is er dinsdag tijdens de traditionele heidag over bijgepraat.

Details ontbreken nog, die komen op Prinsjesdag als Rutte-III de begroting presenteert. Bronnen op het Binnenhof bevestigen wel het bestaan van het plan, dat donderdagochtend uitlekte via De Telegraaf.

Uit zo’n fonds kan het kabinet investeringen doen in infrastructuur in de breedste zin van het woord, zoals de publieke sector, onderwijs en nieuwe technologie. Zo moet de economie beter bestand zijn tegen toekomstige recessies. Of er enkele of tientallen miljarden euro mee gemoeid zijn, is nog niet besloten.

Jozef-economie en graanschuren

Het idee voor zo’n fonds circuleert al sinds de financiële crisis (die in 2008 inzette) achter de rug is, ook in Europa. Maar het kwam zelden tot actie. Coalitiepartner ChristenUnie noemde het bij de Algemene Financiële Beschouwingen in 2017 de ‘Jozef-economie’. Financieel woordvoerder Eppo Bruins riep toen de minister op zich als een goede onderkoning te gedragen. “Een Jozef-economie is een economie waarbij we wanneer het goed gaat zorgen dat er voldoende graan in onze graanschuren hebben, zodat wanneer het een keer wat slechter gaat, de bodem van die graanschuren niet zo snel in zicht is”, aldus Bruins destijds.

Het economisch tij voor het plan is goed. De rente staat historisch laag, Nederland krijgt zelfs geld toe bij het afsluiten van leningen op de kapitaalmarkten, de zogenaamde staatsobligaties. Dat komt omdat de rente negatief is. “Bijna niet te bevatten”, noemde minister Wopke Hoekstra van financiën (CDA) deze situatie in tv-programma Jinek in juli. “Je leent miljarden en krijgt er een paar miljoen bij.” Hij hintte toen al op de mogelijkheid hiermee iets te doen. Vanuit de markten is er al langer druk op landen als Nederland en Duitsland om te lenen en flink te investeren. Nederland is vanouds voorzichtig, vooral VVD en Hoekstra’s eigen CDA willen de staatsschuld niet te veel laten oplopen.

Gure wind uit het buitenland

Hoekstra zei ook begin deze week dat hij niet alleen naar de begroting van volgend jaar wil kijken, maar ook naar de langere termijn. Hij noemde de financiële positie van Nederland ‘behoorlijk solide’ met een voorspelde groei van 1,8 procent, al waarschuwde het Centraal Planbureau vorige week voor ‘gure wind vanuit het buitenland’. Volgens CPB-directeur Laura van Geest vormen de handelsoorlog tussen de VS en China, de naderende brexit en de drama’s in de Italiaanse politiek en schatkist een risico.

In eigen land naderen we volgens deze belangrijke adviseur van het kabinet een omslagpunt: de daling van de werkloosheid stagneert en voor volgend jaar is slechts 1,4 procent groei voorspeld. Ook in buurland Duitsland, een van onze belangrijkste handelspartners, waarschuwde de Bundesbank onlangs voor een recessie. Werkgevers riepen vorige week het kabinet op de economie structureel te versterken. “Niet somberen, maar nu investeren”, zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

Extra geld

Het kabinet hoopt de begroting voor 2020 volgende week rond te hebben. Eigenlijk zouden de coalitiepartijen alleen nog maar spreken over de inkomstenkant en het bijbehorende belastingplan. Over de uitgaven zijn al dit voorjaar afspraken gemaakt. Omdat het klimaatakkoord én het pensioenakkoord zo vlak voor de zomer zijn gesloten, zal er nu toch over extra uitgaven worden gepraat, naast de plannen voor het investeringsfonds. Op de agenda staan verder nadrukkelijk de verbetering van de koopkracht voor iedereen en de winstbelasting voor bedrijven. De verlaging van die belasting staat op losse schroeven sinds premier Rutte het bedrijfsleven een uitbrander gaf vanwege de achterblijvende groei van de lonen, ten opzichte van de salarissen aan de top.

Lees ook:

Gekreukte hemden en gympies in historisch oorlogshotel: Rutte III wacht ‘bak met werk’

Ze hebben er weer zin in. Die boodschap straalt de ministersploeg graag uit op zijn heidag, inmiddels een vaste traditie van de kabinetten Rutte.