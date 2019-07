Kabinet wil het allerzwaarste vuurwerk nu toch verbieden

Het gaat om de categorie F3, waaronder bijvoorbeeld honderdduizendklappers en Chinese rollen vallen. Volgens definities van de Europese Unie is dit vuurwerk met een ‘gemiddeld gevaar’, dat bedoeld is om in grote open buitenruimtes af te steken. Het verbod zou nog niet gelden voor de komende jaarwisseling, maar pas ingaan bij de Oudejaarsavond van 2020.

Het gedeeltelijke verbod lijkt een moeizaam politiek compromis. Coalitiepartner ChristenUnie pleitte eind 2017 al voor een algeheel verbod op de verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen aan consumenten. Daarmee volgde de partij een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de OVV veroorzaakt dit type vuurwerk ieder jaar opnieuw te veel letsel. De raad stelde als alternatief voor om gemeentes vuurwerkshows te laten organiseren.

Met name de VVD was daar fel op tegen. Kamerlid Arno Rutte zag niets in de plannen van ChristenUnie en OVV. “Met een vuurwerkverbod wordt de meerderheid die van legaal vuurwerk geniet de dupe van idioten die met vuurwerk terroriseren.” In 2018 volgde het kabinet deze redenering nog. Vicepremier en minister van gezondheidszorg Hugo de Jonge noemde vuurwerk afsteken ‘een gewaardeerde traditie’ waarbij de ‘goeden niet onder de kwaden moeten lijden.’

Eerste stap

Maar nadat afgelopen jaarwisseling het geweld tegen de politie toenam , barstte de discussie opnieuw los. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie herhaalde zijn eerdere oproep om tot een verbod te komen.

Nu wordt dan een eerste stap gezet in deze richting, tot tevredenheid van de ChristenUnie. Kamerlid Carla Dik-Faber spreekt van een ‘heel goede stap in de juiste richting, als het nieuws klopt’. Want het einddoel voor haar partij blijft een verbod op al het vuurwerk waarvoor de OVV heeft geadviseerd het te verbieden. “Laat de jaarwisseling voor iedereen een feestje zijn”, zegt Dik-Faber.

