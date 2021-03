Kabinet wil graag versoepelen, maar de coronacijfers laten het nog niet toe

Wie dacht dat het kabinet zich aan de vooravond van de verkiezingen zou laten verleiden tot allerlei versoepelingen, komt bedrogen uit. De besmettingscijfers zijn nog dusdanig hoog dat de samenleving ook de komende weken grotendeels op slot blijft. De top van het kabinet trok zich zaterdagmiddag terug in het Catshuis in Den Haag om daar met RIVM-directeur Jaap van Dissel de ontwikkeling van het coronavirus te bespreken. De cijfers stemmen niet hoopvol. Zaterdag kwam er 5378 nieuwe besmettingen bij.

Maandagavond geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van volksgezondheid weer een coronapersconferentie. Eerder op de dag komt het kabinet nog bijeen om definitieve besluiten te nemen, maar de hoofdlijnen lekten dit weekend al uit. De lockdown, inclusief de avondklok, wordt met twee weken verlengd tot 30 maart. Dat is slecht nieuws voor de horeca, die enige hoop had dat op zeer korte termijn in ieder geval de terrassen open zouden kunnen.

Avondklok bij verkiezingen

Het verlengen van de avondklok is opmerkelijk. Rutte zei bij het invoeren van deze omstreden maatregel, januari dit jaar, dat dit ‘zo snel mogelijk’ weer zou worden ingetrokken. Inmiddels is de avondklok een vast onderdeel geworden van de coronabestrijding. Afgelopen vrijdag liet demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus al doorschemeren dat van schrappen voorlopig geen sprake is. “Mensen groeien mee met de maatregel”, zei hij. “Peilingen laten ook zien dat burgers steeds meer denken: hé verrek, laten we dit maar even doen.” Grapperhaus zei ook dat de avondklok nodig is om op andere terreinen de teugels straks iets te laten vieren. “Ik heb veel liever dat we voor ondernemers wat ruimte hebben, dat we wat kunnen doen voor het hoger onderwijs.”

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge arriveren zaterdag bij het Catshuis voor het overleg over het coronavirus. Beeld EPA

Het verlengen van de avondklok heeft ook gevolgen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wie op 15, 16 of 17 maart op het laatste moment, tegen 21.00 uur, zijn of haar stem komt uitbrengen, loopt het risico in overtreding te zijn. Daarom is met de veiligheidsregio’s afgesproken dat de mensen die aantonen dat ze net uit een stembureau komen, die avonden geen boete zullen krijgen.

Dun potlood

Het kabinet merkt dat de het draagvlak voor het coronabeleid onder druk staat. De roep om versoepelingen wordt luider, niet alleen vanuit de horeca. Rutte en De Jonge willen maandagavond daarom schetsen welke maatregelen over enkele weken mogelijk kunnen worden losgelaten, mits de besmettingscijfers dat toelaten. Dat kan betekenen dan de terrassen begin april – wellicht deels – open kunnen. Het kan er ook toe leiden dat er weer fysiek onderwijs mogelijk is in het hoger onderwijs. Volwassenen krijgen enige hoop dat zij tegen die tijd ook buiten in groepsverband mogen sporten. Winkeliers zouden vanaf april meer mensen tegelijk kunnen ontvangen.

Deze versoepelingen zijn met dun potlood geschreven. Alles hangt af van de verdere verspreiding van het virus. Het meest recente ‘gedragsonderzoek’ van het RIVM laat zien dat 46 procent van de mensen zich laat testen bij (verkoudheids)klachten. En de helft van de burgers zegt thuis te blijven met klachten. RIVM-directeur Van Dissel zei zaterdag tegen de NOS dat hij dit ‘verontrustende getallen’ vindt.

Wat wel voor de hand ligt, is dat minister De Jonge maandagavond een lichte versoepeling in de verpleeghuizen aankondigt. Doordat ouderen inmiddels op grote schaal worden gevaccineerd, zijn daar veel minder mensen ziek. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert, volgens een rapport dat in handen is van de NOS dat verpleeghuisbewoners die twee prikken hebben gekregen twee bezoekers mogen ontvangen per dag in plaats van één.

Lees ook:

Feesten alsof corona niet bestaat

Zwetende lijven op elkaar gepakt in een poptempel en dansen tot je voeten pijn doen. Zaterdag kon het even in de Ziggo Dome in Amsterdam.