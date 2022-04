Kabinet wil gemeenten ontzien en overweegt een eigen bijdrage voor de jeugdzorg

Het kabinet houdt nog steeds vast aan een bezuiniging van 500 miljoen euro op de jeugdzorg. Maar de pijn van die bezuiniging hoeft niet meer terecht te komen bij de gemeenten.

In plaats van de gemeenten de financiële risico’s te laten dragen, denkt het kabinet nu aan een andere uitweg: de invoering van een eigen bijdrage voor behandelingen binnen de jeugdzorg. Ook andere opties worden bekeken. In het regeerakkoord opperde het kabinet al eens om een maximum te stellen aan het aantal behandelingen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (jeugdzorg) onderzoekt momenteel de opties, bevestigt het ministerie van volksgezondheid. Het doel is nog steeds dat vanaf 2025 de uitgaven voor jeugdzorg omlaag gaan met 500 miljoen euro.

Het kabinet wil de gemeenten tegemoet komen door hen te verlossen van de zorg dat zij met gaten in hun eigen begroting komen te zitten. Als de vraag naar jeugdzorg hoog blijft, komt dat niet ten laste van de gemeenten zelf. Maar het gebaar leidt tot onrust elders, in de ggz. Het afgelopen jaar kwam er juist extra geld voor jeugdzorg, maar dat dreigt deels weer teruggedraaid te worden.

Opnieuw om de tafel

De staatssecretaris hoopt dat de gemeenten opnieuw om tafel willen komen om te overleggen over hervorming van de jeugdzorg. Dat overleg werd door de gemeenten dit voorjaar uit protest afgebroken, omdat zij het er niet mee eens zijn dat zij vanaf 2025 zelf moeten zien hoe zij toekunnen met minder geld voor jeugdzorg.

Zorgaanbieders in de jeugdzorg willen opheldering wat de plannen betekenen. “Dat de half miljard euro niet voor rekening komt van gemeenten lijkt een belangrijke stap. Maar het heeft er alle schijn van dat het kabinet deze 500 miljoen euro alsnog gaat ‘ophalen’ en het is onzeker hoe en wat de gevolgen zijn voor kwetsbare kinderen en gezinnen”, aldus de organisatie De Nederlandse GGZ. “Straks worden jeugdigen en gezinnen dan mogelijk alsnog met die bezuiniging geconfronteerd. Dat terwijl de wachtlijsten nu al te lang zijn voor kinderen met ernstige problematiek.”

Oppositiepartijen hebben geëist dat de hele bezuiniging van tafel gaat. GroenLinks voerde vanuit de Eerste Kamer het verzet aan. Een grote meerderheid van de Eerste Kamer, van linkse en rechtse partijen, vroeg in februari het kabinet om de 500 miljoen euro bezuinigingen op de jeugdzorg te schrappen.

Of de oppositie het eerste gebaar van het kabinet voldoende vindt, is nog maar de vraag. Het onderwerp komt volgende week op tafel in gesprekken tussen het kabinet en de oppositie. Het kabinet is op zoek naar steun van minstens één coalitiepartij voor belangrijke besluiten over de begroting van dit jaar. Jeugdzorg kan zomaar de inzet worden van die onderhandelingen.

