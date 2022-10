Kabinet wil expliciet verbod op ontkennen Holocaust. ‘Jodenhaat dreigt salonfähig te worden’

In reactie op toenemend antisemitisme wil minister Dilan Yeşilgöz van justitie en veiligheid het ontkennen van de Holocaust duidelijker strafbaar gaan stellen. Het Wetboek van Strafrecht moet volgens de minister worden aangescherpt. Het kabinet wil ook strenger optreden tegen online haatberichten waarin Joden verdacht worden gemaakt. Spreekkoren in voetbalstadions zullen harder worden aangepakt.

“We moeten met elkaar een streep trekken”, aldus minister Yeşilgöz, die zich grote zorgen maakt over de toename van antisemitische uitingen en incidenten. “Stapje voor stapje lijkt Jodenhaat salonfähig te worden. Antisemieten lijken het steeds minder heimelijk te uiten. Men schaamt zich er niet eens meer voor”, zei de minister zondag tijdens de Ronny Naftaniellezing, georganiseerd door het Joods Humanitair Fonds.

Er ligt een wetsvoorstel klaar om in het Wetboek van Strafrecht een expliciet verbod op te nemen op het vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van de Holocaust. Op zichzelf is dat nu in Nederland ook al strafbaar, maar nog niet met aparte omschrijving in de wet. De strafmaat blijft hetzelfde: maximaal één jaar cel.

Onderdeel van wetsartikel over ‘groepsbelediging’

Een duidelijkere juridische norm is nodig, vindt Yeşilgöz, om een signaal af te geven aan de samenleving. Zij stelt voor om het ontkennen van genocide toe te voegen aan de lijst van strafbare feiten die vallen onder ‘groepsbelediging’ (artikel 137c in het Wetboek van Strafrecht). Datzelfde artikel verbiedt al dat groepen worden beledigd wegens ras, geloof, geaardheid of handicap.

Volgens de minister dreigt nu dat ook minder radicale Nederlanders worden meegezogen in de stroom van antisemitische boodschappen. Sinds corona hebben groepen die anti-overheid, antikapitalistisch, anti-Israël, extreemrechts of streng religieus zijn elkaar gevonden in het aanwijzen van Joden als zondebok. “Ze zuigen ook de gematigden hun donkere denkwereld binnen.”

Het vergelijken van de Holocaust met maatregelen tegen het coronavirus, zoals vaccinaties of de avondklok, is een vorm van het ‘kleiner maken’ van de Holocaust, stelt de VVD-minister. Zij vindt dat de niet-Joodse Nederlanders zich nog te weinig uitspreken tegen antisemitisme. “Verhef je stem, spreek je uit, wees weerbaar.” Yeşilgöz vraagt al jaren aandacht voor het bestrijden van antisemitisme, al voor ze de landelijke politiek inging.

Aangifte tegen Kamerlid Forum voor Democratie

De discussie over de strafbaarheid van antisemitisme is meer dan actueel. De gemeente Amsterdam zoekt naar manieren om te voorkomen dat de Britse complotdenker en Holocaustontkenner David Icke volgend weekeinde spreekt bij een demonstratie op de Dam. De minister zegt ‘alles te doen wat in haar macht ligt’ om dat tegen te houden.

Daarnaast hebben twee ministers net aangifte gedaan tegen een Kamerlid van Forum voor Democratie (FvD). Hij verspreidde fotomontages op internet waarop het leek of de ministers poseerden bij nazivlaggen. Zonder FvD bij naam te noemen, sprak Yeşilgöz haar bezorgdheid uit over antisemitische geluiden in de Tweede Kamer. “Parlementariërs hebben hun hondenfluitje inmiddels ingeruild voor een heus blaasorkest.”

Het aanscherpen van het Wetboek van Strafrecht komt niet helemaal onverwacht. De Europese Unie dringt er al jaren op aan. De nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) vroeg het kabinet er onlangs ook om.

Het kabinet wil ook meer actie tegen spreekkoren in voetbalstadions, een andere aanbeveling van het NCAB. Met voetbalclubs komen er gesprekken over inzet van van gezichtsherkenning en het direct stilleggen van wedstrijden. Ook het vaker bestraffen van online haatberichten staat op de werkagenda.

Lees ook:

Coördinator antisemitismebestrijding: ‘Laat zien dat het normaal is om Joods te zijn’

De Joodse cultuur en traditie zijn te onbekend, en dat werkt antisemitisme in de hand. De koning en de premier zouden een televisieboodschap kunnen uitspreken met Joods Nieuwjaar, vindt Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner, die zijn eerste werkplan uitbracht.

David Icke kan pas worden aangepakt als hij werkelijk iets strafbaars zegt

Hoever gaat de vrijheid van meningsuiting? Geldt die ook voor iemand die antisemitische standpunten gaat verspreiden bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam? Voor die afweging staan OM, politie en de gemeente vanwege de komst van David Icke, die internationaal bekendstaat om zijn complottheorieën en antisemitisme.