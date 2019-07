Kabinet wil excessieve winst in de zorg inperken

Het kabinet gaat de wet aanpassen om de uitkering van dividend aan aandeelhouders of eigenaren van zorginstellingen te beperken. Mogelijk wil het daarbij de hoogte van de uitkering inperken.

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deden de afgelopen tijd al onderzoek naar zorginstellingen met hoge winstpercentages, omdat die op fraude kunnen duiden. Daarin is ook onderzocht of de registratie en declaraties fatsoenlijk zijn gedaan en of er signalen zijn van medewerkers dat er gesjoemeld wordt.

Er zijn 97 instellingen onderzocht, de NZa breidt op basis van de resultaten de komende tijd mogelijk de lijst met verdachte bedrijven uit. Daarnaast rondt de IGZ een onderzoek af naar de wijkverpleging.

Het kabinet reageert met de plannen op berichten in de media van de afgelopen maanden. Zo schreef Trouw over Privazorg, een thuiszorgaanbieder die in 2013 zes miljoen euro wegsluisde om aandeelhouders uit te kopen. Ook onttrok de instelling nog eens twaalf miljoen euro aan het toezicht van cliëntenraad en de raad van commissarissen, en de oud-directeur verdiende via een bv-constructie meer dan de norm voor topinkomens in de zorg.

Volgens de letter van de wet zijn dergelijke constructies vaak toegestaan, maar de bewindslieden vinden dat ze ethisch niet door de beugel kunnen. Ook de Tweede Kamer was verontwaardigd door de berichtgeving van Trouw en eerder Follow The Money en KRO-NCRV over excessieve winstmarges.

Daarom zoekt het kabinet naar manieren om het uitkeren van dividend aan aandeelhouders in te perken of te verbieden. Winst maken kan voor instellingen namelijk een doel op zich worden, schrijven de ministers. “Het toestaan van dividenduitkering kan risico’s met zich meebrengen voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.”

Het is Kamer en kabinet een doorn in het oog dat directeuren van zorginstellingen via bv’tjes en andere constructies meer kunnen verdienen dan een ministerssalaris. De zorgministers willen in de herfst een wetsaanpassing naar de Kamer sturen die zulke constructies onmogelijk maakt.

