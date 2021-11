Kabinet wil corona nu ‘in één keer goed’ te lijf

Het moet ‘in één keer goed’, zegt demissionair premier Rutte dit keer. Onder hoogspanning is het kabinet op zoek naar een pakket forse coronamaatregelen om alsnog een halt toe te roepen aan de golf aan nieuwe besmettingen, die met 16.000 nieuwe gevallen per dag de vorige records heeft gebroken. De kans is groot dat het land voor minstens twee weken weer voor een deel op slot gaat.

Vrijdag wordt op een persconferentie van het kabinet bekend hoe de maatregelen eruit zien. De onderlinge discussie binnen het kabinet is zo groot, dat de betrokken bewindspersonen donderdagavond tot na tienen vergaderden. Na afloop van het beraad werd niet naar buiten gebracht of en welke beslissingen er genomen waren, volgens het ANP zou er nog geen overeenstemming zijn bereikt maar moet er vrijdag voor de persconferentie nog veel worden uitgewerkt.

Grote evenementen verbieden

Het kabinet is gedwongen tot een forse ingreep door de nieuwe ernst van de situatie. Nederland telt meer besmettingen dan tijdens de ‘Kerstpiek’ van december 2020, op het hoogtepunt van de epidemie. Dankzij vaccinaties zijn de risico’s op ernstig lijden wel kleiner dan toen, maar in de zorg wordt gewaarschuwd voor code zwart. Het aantal sterfgevallen per dag is terug op het niveau van april.

Wetenschappers van het OMT adviseren ‘lockdownachtige maatregelen’ en hebben voorgesteld om twee weken lang grote evenementen te verbieden, de horeca beperkingen op te leggen en de groepsgrootte aan banden te leggen. Bioscopen en theaters zouden dicht moeten, luidt het OMT-advies volgens bronnen in Den Haag. Het onderwijs kan wat betreft het OMT wel openblijven. Veel ruimte voor het kabinet om van dat advies af te wijken is er niet, met de onverwacht snelle stijging van de besmettingen.

Het OMT adviseert ook om mensen die niet zijn gevaccineerd extra beperkingen op te leggen, voor het eerst sinds het begin van de epidemie. Daarmee zou het kabinet moeten beginnen zodra deze acute fase voorbij is. Het idee is om de coronapas alleen nog beschikbaar te stellen voor mensen die zijn gevaccineerd of die zijn genezen, het zogenaamde 2G-beleid.

Ongevaccineerden kunnen niet meer naar restaurants

Een test laten doen om toegang te krijgen verdwijnt dan als optie. Ongevaccineerden kunnen dan niet meer naar restaurants of de sportschool. Minister Hugo de Jonge zei eerder al dat hij het verdedigbaar vindt om zulk onderscheid te maken. “Dit is in toenemende mate een epidemie van de ongevaccineerden”. Maar premier Rutte was afhoudender. Vrijdag moet blijken of het kabinet toch de stap gaat aankondigen.

De vorige ronde van beperkingen is nog maar zes dagen geleden van kracht geworden. Het kabinet hoopte dat Nederlanders vanzelf in gedrag voorzichtiger zouden worden. Er kwam alleen een mondkapjesplicht in de publieke ruimte en het advies de helft van de tijd thuis te werken. Die voorzichtige benadering heeft de dilemma's inmiddels alleen maar groter gemaakt. Ditmaal, zegt premier Rutte, zet het kabinet erop in om “alles in één keer goed te doen”.

Wat gaat het kabinet beslissen? Worden evenementen al meteen met ingang van dit weekeinde verboden, dan kunnen bijvoorbeeld in het land mogelijk de Sinterklaasintochten niet doorgaan die zaterdag gepland staan. Wordt het thuisbezoek weer beperkt tot een klein aantal personen, zoals vorig jaar gebeurde in november?

Regionale maatregelen komen gericht op de brandhaarden

De meeste besmettingen vinden plaats in de privésfeer. Mogen werkgevers de coronapas gaan vragen op het werk? Het kabinet sloot het eerder niet uit. Er is wel een wetswijziging voor nodig. Het is eveneens een mogelijkheid dat er dit keer regionale maatregelen komen gericht op de brandhaarden in het land. De VVD-fractie heeft eerder al gezegd dat een optie te vinden.

Lees ook:

Zijn met twee weken ‘lockdown-achtige maatregelen’ alle problemen opgelost?

Dat kwam toch nog onverwacht, het uitgelekte advies van het OMT om ‘lockdown-achtige maatregelen’ in te voeren. De drie belangrijkste kwesties over het OMT-advies uitgelicht: Waar staat Nederland nu? Waarom stelt het OMT twee weken lockdown voor? En: komen we ooit van de lockdowns af?

Volledig gevaccineerd betekent niet meer overal hetzelfde

Met de invoering van een Europese digitale coronapas afgelopen zomer hoopte Brussel vrij reizen binnen de EU veilig te stellen. Maar nu verschillende landen een boosterprik eisen voor een geldige pas, wordt er weer druk overlegd.