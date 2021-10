Kabinet werkt aan plan om energiepijn voor burgers te verzachten

Minister Wopke Hoekstra liet donderdag tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen al vallen dat hij vermoedt dat het kabinet “toch echt op een of ander manier een ingreep zal moeten doen” om de hoge energiekosten te dempen. “Zeker als het een structureel probleem is.” De Tweede Kamer vroeg daar ook om. Het ziet ernaar uit dat het plan volgende week kenbaar wordt gemaakt.

Onderdeel van de oplossing is in ieder geval de motie van VVD’er Sophie Hermans. Die nam de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aan. De motie verzoekt het kabinet om 375 miljoen euro te reserveren voor het verlagen van de energierekening voor consumenten. Om dit voor elkaar te krijgen vraagt de Kamer het kabinet de korting op de energiebelasting op te schroeven en de belasting Opslag Duurzame Energie (ODE) te verlagen.

Waar het kabinet nog meer mee komt om de acute energiecrisis te keren, is onduidelijk. Minister Hoekstra verwees hiervoor naar het ministerie van economische zaken en klimaat, dat alle opties aan het uitzoeken is. Het kabinet moet op korte termijn met een plan komen, omdat de Kamer dit onderwerp nog tijdens de begrotingsbehandeling van Financiën wil behandelen.

‘Tochtige Vestia-woningen met enkel glas’

De grote uitdaging is wat er op korte termijn mogelijk is om de hoge kosten te dempen. De prijsstijging zullen huishoudens waarschijnlijk pas rond de jaarwisseling gaan merken, omdat dan de nieuwe energieprijs ingaat voor flexibele contracten. Kamerleden willen in ieder geval dat het kabinet vaart maakt. “De pijn is acuut voor mensen en bedrijven”, aldus VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen vroeg de Kamer nieuwe koopkrachtplaatjes, omdat er in geen enkele berekening de exorbitante gasprijsstijging is meegenomen. De aangenomen motie-Hermans is inmiddels een druppel op een gloeiende plaat. Die zorgt voor een compensatie van 40 euro op jaarbasis, terwijl de energieprijzen komend jaar tot wel 1000 euro per jaar omhoog kunnen gaan.

Die hoge rekeningen hoeven niet tot op de laatste cent gecompenseerd te worden, zei Kamerlid Pieter Omtzigt donderdag. Maar mensen die in “tochtige Vestia-woningen met enkel glas” wonen, moeten niet “door het ijs zakken”. Minister Hoekstra wilde niet op de zaken vooruitlopen. Hij zei de Kamer ‘te verstaan’ en suste dat er binnen het kabinet al was geconcludeerd dat over de gasprijzen ‘fundamenteel beraad’ nodig was. “Ik proef dat er, in ieder geval op het hoogste abstractieniveau, op dezelfde manier naar wordt gekeken als in de kringen van het kabinet.”

Een half miljard euro om woningen te isoleren

Het kabinet bekijkt welke Nederlandse huishoudens het hardst worden geraakt. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen van huishoudens, maar ook hun energieverbruik en het energielabel van hun woning. Ook compensatietactieken uit andere landen worden onder de loep genomen. Zo verwees Hoekstra naar de Franse methode. De Franse overheid heeft de energieprijs nu bevroren, en houdt de energierekening vanaf de zomer gelijk om zo een deel van het misgelopen overheidsinkomen terug te halen. Normaliter dalen in de zomer de energieprijzen.

Het kabinet wil woningen ook structureel verduurzamen. Op Prinsjesdag werd bekend dat er komend jaar iets meer dan een half miljard is gereserveerd om woningen te isoleren. Dit gaat om de slechtst geïsoleerde woningen met energielabel G of F. Ook maakt het kabinet 288 miljoen vrij voor subsidies op hybride warmtepompen. Dat zijn cv-ketels die niet alleen gas, maar ook elektriciteit gebruiken voor het verwarmen van een woning of het water uit de kraan.

Lees ook:

EU zoekt naar maatregelen tegen prijsschok op de energiemarkt

Verschillende Europese landen willen dat de EU maatregelen neemt om de energiecrisis te beteugelen.