Kabinet werkt aan nieuwe coronamaatregelen; vrijdag persconferentie

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) klinkt bezorgd in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij toelicht waarom het kabinet spoedadvies heeft gevraagd: “Het epidemiologisch beeld is somber. Niet eerder waren de dagelijkse besmettingscijfers zo hoog als in de laatste weken. Ook het aantal ziekenhuisopnames is hoog en een kentering is nog niet in zicht.” Het kabinet wil dat het OMT woensdag bij elkaar komt, zodat er donderdag een advies ligt.

Een week eerder dan verwacht

Het kabinet wijst op de grote onzekerheid in de prognoses over de druk op de zorg. “De piek is nog niet bereikt. Gezien het huidige aantal besmettingen van de afgelopen weken is de verwachting dat ook de komende twee weken de bezetting doorstijgt. We zien daarnaast dat de kritiek planbare zorg onder druk komt te staan”, aldus De Jonge.

Het betekent dat al een week eerder dan verwacht een nieuwe beslissing zal vallen over de coronamaatregelen. Het kabinet wilde eerder pas op vrijdag 3 december bekendmaken wat de volgende stappen zijn. Maar door de snel oplopende besmettingen en de kritiek vanuit de zorg is de urgentie groot om dat te versnellen. Ook staat het kabinet onder druk door uitspraken van individuele OMT-leden, die om snellere actie vragen om te voorkomen dat ‘code zwart’ in de zorg gevaarlijk dichtbij komt.

‘Keiharde maatregelen, zo snel mogelijk’

Over tien dagen zitten de intensive care-afdelingen in ‘code zwart’, waarbij ziekenhuizen moeten besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet, waarschuwde maandag OMT-lid en IC-arts Diederik Gommers. Hij riep op tot ‘keiharde maatregelen, zo snel mogelijk”. OMT-lid en microbioloog Marc Bonten vroeg het kabinet om ‘harde keuzes’ te maken.

Minister Hugo de Jonge had maandag in de Tweede Kamer nog een aanvaring met OMT-lid Gommers. De Jonge ergerde zich toen dat de IC-arts al voorspelt dat de ziekenhuizen over tien dagen in ‘code zwart’ zitten, terwijl dat volgens de ziekenhuizen zelf nog niet zeker is. “Het lijkt mij dat meneer Gommers dat niet kan voorspellen en het OMT voorspelt het ook niet”, aldus de minister, die woensdag toch een spoedadvies heeft gevraagd.

Tegelijk is er voor het eerst in bijna twee weken een lichtpuntje in de cijfers over de ziekenhuisopnames. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is iets afgenomen. Er liggen woensdag 2535 patiënten met Covid-19, vijf minder dan dinsdag, aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten af met 22 tot 2030. Op de intensive cares liggen nu 505 mensen met corona, 17 meer dan een dag eerder. Eind mei lagen er voor het laatst meer dan 500 Covidpatiënten op de ic’s. In de afgelopen 24 uur werden er op de verpleegafdelingen 272 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden er 47 mensen opgenomen.

