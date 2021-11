Kabinet werkt aan een QR-code voor mensen die zich niet kunnen laten inenten

Mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten, krijgen binnenkort de beschikking over een coronatoegangsbewijs. Er komt voor deze mensen een mogelijkheid een aanvraag te doen voor een QR-code. Die aanvraag wordt behandeld in samenspraak met een externe medisch deskundige, om te controleren of iemand echt geen vaccin kan krijgen.

Deze toezegging deed demissionair minister Hugo de Jonge woensdagnacht in het debat met de Tweede Kamer over onder meer het zogeheten 2G-deurbeleid. 2G zou betekenen dat alleen nog gevaccineerden en van covid genezen mensen naar evenementen kunnen. Het kabinet overweegt zo’n 2G-bewijs te gaan inzetten, bijvoorbeeld in de horeca.

De uitzondering komt met een disclaimer

Mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten zouden bij 2G worden ‘belemmerd in hun maatschappelijk functioneren’ en dus wordt een uitzondering gemaakt, aldus De Jonge. Verschillende partijen hadden aangedrongen op deze mogelijkheid.

De uitzondering komt wel met een disclaimer, aldus de minister. In een grote zaal is het risico voor de rest waarschijnlijk niet zo groot als er er iemand zonder vaccinatie rondloopt. “Maar voor degene zelf is het wel een groot risico. Daar hoort een medisch advies bij: pas op”, zei De Jonge.

Het zal nog zeker een aantal weken duren voordat het mogelijk is een dergelijke aanvraag te doen. De groep mensen die om medische redenen in aanmerking komt voor een uitzondering is divers, zo bleek uit een proef die het ministerie van volksgezondheid deed in samenwerking met de GGD Utrecht. Hierdoor is een algemeen loket ter beoordeling van de uitzonderingsgrond onhaalbaar, aldus de minister.

Externe specialisten behandelen de aanvraag

Het alternatief, namelijk: een behandelend arts of specialist de aanvraag laten beoordelen, ligt voor de hand, maar heeft evenmin de voorkeur. Die artsen zou dan voor hun eigen patiënt moeten bepalen of die een coronatoegangsbewijs krijgt of niet, en daarmee breng je een arts in een lastige situatie, vreest de regering. Het kabinet werft daarom externe specialisten die de aanvraag kunnen behandelen.

De omvang van de groep die aanspraak zal maken op een uitzondering is nog onbekend. Volgens minister De Jonge gaat het ‘hooguit om enkele duizenden mensen’, een inschatting die gemaakt is door het RIVM.

Volgens De Jonge stellen mensen vaak onterecht dat ze zich niet kúnnen laten inenten, bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening of het gebruik van medicatie. In bijna al die gevallen is het advies van deskundigen om je wel te laten vaccineren, eventueel onder begeleiding. Deze mensen komen niet in aanmerking voor de uitzonderingsregeling.

