Kabinet vraagt bedrijven om nog even vol te houden. ‘We zien een klein lichtje branden: het vaccin’

Het kabinet hoopt bedrijven door de laatste moeilijke maanden te sleuren. Ondernemers kunnen daarom een hogere vergoeding krijgen voor vaste lasten. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zei woensdag: “De tweede golf is allerminst voorbij, maar we zien een klein lichtje branden: het vaccin. We moeten even volhouden.”

Tot nu toe konden bedrijven afhankelijk van de daling van de omzet maximaal 50 procent van het omzetverlies vergoed krijgen voor vaste lasten zoals de huur. Het kabinet verhoogt dit percentage naar 70. Het bedrag dat een ondernemer kan claimen was al verhoogd naar maximaal 90.000 euro per drie maanden en dat blijft zo.

‘De overheid kan niet alles alleen’

De horeca had het kabinet gevraagd om alle vaste lasten te vergoeden. Dat vindt Wiebes niet redelijk. Hij meent dat bijvoorbeeld eigenaren van panden waarin horeca is gevestigd ook een bijdrage kunnen leveren door huurverlaging of het treffen van een betalingsregeling. “De overheid kan niet alles alleen.”

Of het genoeg is om de bedrijven en werkgelegenheid in de coronacrisis overeind te houden, weet Wiebes niet. “Veel bedrijven teren in op hun reserves. Maar we zien ook dat het aantal faillissementen in de afgelopen periode op het laagste niveau staat in de afgelopen twintig jaar.”

Afgelopen dagen lekte via RTL een notitie uit van Wiebes’ ministerie waarin wordt gepleit voor heropening van de horeca. Door de sluiting van café’s en restaurants zouden mensen meer thuis bij elkaar gaan zitten en daardoor zou het virus meer worden verspreid dan in de horeca. Wiebes zei dat het gaat om een ambtelijk stuk dat niet zijn standpunt weergeeft. “Ik vind niet dat de horeca open kan.”

Behalve meer geld voor vaste lasten is er ook een extra bedrag voor mensen die, in de woorden van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken), ‘tussen de wal en het schip vallen’. Gemeenten krijgen daarvoor 130 miljoen euro. Zij kunnen daarmee tot 1 juli bijvoorbeeld mensen met een flexcontract en zelfstandig ondernemers helpen die geen steun krijgen, maar wel in de problemen komen met de huur van hun woning. “Het is maatwerk. De gemeente moet beoordelen wat noodzakelijk is.”

Extra potje: de Tonk

Voor dit extra potje ‘wal en schip-geld’ is een nieuwe naam bedacht: de Tonk, tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten.

Eerder werd al duidelijk dat het kabinet de per 1 januari voorgenomen versobering van de subsidie op het betalen van loonkosten achterwege laat. Nu vergoedt de overheid een deel van de loonkosten als de omzet daalt met minimaal 20 procent. Dat percentage zou stijgen naar 30 maar dat gaat niet door. Nu krijgt een bedrijf dat de omzet volledig weg ziet vallen, 80 procent van de loonkosten terug. Dat zou dalen naar 70 procent, maar ook dat gaat niet door. Het plan om te versoberen wordt uitgesteld naar 1 april 2021.

Koolmees zei dat tegen die tijd wordt bekeken of het verantwoord is om de steun te verminderen. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) voegde daar aan toe: “We willen per fase bijsturen”.

Het kabinet trekt voor de extra steun de laatste weken van dit jaar en de eerste maanden van volgend jaar 3,7 miljard euro uit. Daarnaast is er 2,5 miljard euro extra nodig om bedrijven uitstel te verlenen voor het betalen van belasting. Het noodpakket voor het bedrijfsleven heeft tot nu toe 33,7 miljard euro gekost en daar komen nog enkele tientallen miljarden euro’s bij omdat bedrijven later geld afdragen aan de fiscus.

De staatsschuld is lager dan op Prinsjesdag werd verwacht omdat de economie in juli, augustus en september relatief goed draaide. Hoekstra zei dat hij zich “meer zorgen maakt over herstel van de economie volgend jaar dan over de eenmalige uitgaven dit jaar”.

