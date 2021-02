Kabinet versoepelt voorzichtig voor jongeren

Het kabinet versoepelt voorzichtig enkele coronarestricties voor jongeren. De beperkingen drukken zo zwaar op scholieren en studenten dat het kabinet het aandurft om buurthuizen en bibliotheken voor deze groep te openen.

Jongeren tussen de 12 en 27 jaar kunnen in sporthallen, wijkcentra en evenementenhallen terecht als ontmoetingsplek voor sociale activiteiten en voor ondersteuning van jongerenwerkers of coaches. Dit kan alleen onder strikte naleving van de coronaregels, zoals de anderhalvemeterregel en een maximumaantal van dertig bezoekers. Het initiatief voor het openen van deze ontmoetingsplekken en het opzetten van de activiteiten ligt bij gemeenten.

Geen advies gevraagd

Omdat het om kleinschalige, lokale ingrepen gaat, heeft het kabinet geen advies gevraagd aan het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) over de extra bewegingsruimte voor jongeren. Het gaat om enkele onbenutte ruimten in gemeenten, niet om een grootschalige landelijke versoepeling, redeneert het kabinet. Wel acht het van groot belang dat in de bibliotheken of buurthuizen de coronaregels opgevolgd worden. Voor de heropening van de basisscholen van afgelopen week adviseerden virologen en epidemiologen nog dat dit alleen kon als alle andere restricties gehandhaafd zouden blijven.

De coronacrisis druk zwaar op jongeren, zegt ook staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid. Uit onderzoeken van het ministerie blijkt dat somberheid, angstklachten, stress en mentale problemen toenemen door de coronabeperkingen. “Ik spreek vaak met scholieren. Dan valt op dat leerlingen uit examenklassen er een stuk blijer bij zitten. Dat is geen toeval: dat zijn precies de leerlingen die wél naar school kunnen.”

Blokhuis noemt het heropenen van alle scholen, dus ook het voortgezet- en hoger onderwijs ‘dé oplossing’ om eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan. “Maar het is niet verantwoord voor scholieren ouder dan twaalf jaar. Als je nu de scholen opent, terwijl de Engelse virusvariant in opkomst is, kan het virus zo snel rondgaan dat we nog langer in de ellende zitten.”

Geld voor andere kwetsbare groepen

Het kabinet trekt ook geld uit om jongeren iets meer bewegingsvrijheid te geven. Dat gaat vooral naar al lopende projecten, zoals digitale ontmoetingen, chats en jongerenwerk. Ook investeert het kabinet in projecten voor andere kwetsbare groepen, zoals ouderen, dak- en thuislozen, gehandicapten, mensen met mentale problemen en werknemers die lijden onder het thuiswerken. Tot slot gaat er geld naar leefstijl en gezondheid. In totaal gaat het om 200 miljoen euro.

De extra ondersteuning komt op een moment dat het kabinet van alle kanten wordt opgeroepen om meer te doen tegen de psychische nood die vooral scholieren en jongvolwassenen ervaren. Verschillende prominenten, onder wie burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, en voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-economische Raad drongen er bij het kabinet op aan om buurthuizen en bibliotheken weer te heropenen voor jongeren en om ook georganiseerd buitensporten tot 25 jaar toe te staan. Nu kan dat tot 18 jaar. Daarnaast vragen zij het kabinet of het mogelijk is om jongeren na een sneltest weer naar school te laten gaan. Volgens hen trekken jongeren ‘aan het kortste eind’ in de coronacrisis, omdat zij de minste kans hebben om ernstig ziek te worden, maar wel veel nadeel ondervinden van de beperkingen.

Niet te snel versoepelen

Na de ministerraad zei premier Mark Rutte dat het kabinet geleerd heeft van de versoepelingen van afgelopen zomer die uiteindelijk bijdroegen aan de tweede golf van het najaar. Daarom wil hij niet te snel te veel versoepelen. Het kabinet denkt eerder aan kleine stapjes. Eind deze maand overlegt het kabinet of de avondklok kan worden teruggedraaid. En als er weer een sector open gaat, dan zijn de middelbare scholen als eerste aan de beurt.

