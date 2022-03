Kabinet versoepelt regels voor ouders in de bijstand; kinderen mogen straks langer thuis blijven wonen

Kinderen van bijstandsgerechtigden kunnen langer thuis blijven wonen zonder dat hun ouders worden gekort op de uitkering. Minister Carola Schouten (armoedebestrijding) wil hiervoor de wet wijzigen.

Ouders die een uitkering ontvangen en van wie een thuiswonend kind 21 jaar wordt, krijgen te maken met de zogeheten kostendelersnorm. Deze maatregel stamt uit 2015. De gedachte hierachter is dat volwassenen op één huisadres bepaalde uitgaven kunnen delen, waardoor de uitkering kan worden verlaagd.

Grote financiële problemen

In het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie werd al aangekondigd dat de Participatiewet op dit punt zou worden aangepast. Schouten gaat de leeftijdsgrens met zes jaar oprekken. Dat betekent dat jongvolwassenen tot hun 27ste thuis kunnen blijven wonen zonder dat er wordt ingegrepen in de uitkering van de ouders. Het wetsvoorstel is vorige week gepubliceerd. Het kabinet hoopt dat de wijziging vanaf 1 januari 2023 van kracht is.

Dit kabinetsbesluit komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren wezen partijen in de Tweede Kamer en wethouders in de gemeenten veelvuldig op de soms hardvochtige gevolgen van de kostendelersnorm. De linkse oppositie pleit daarom voor het geheel afschaffen van deze maatregel.

Gezinnen kunnen in (verdere) financiële problemen komen als zij geconfronteerd worden met lagere uitkeringen. Anderhalf jaar geleden bracht onderzoeksbureau Significant in kaart op welke wijze bijstandsgerechtigden worstelen met het delen van een woning. Daaruit bleek onder andere dat sommige ouders hun kinderen, wanneer deze 21 jaar worden, stimuleren om uit huis te gaan, uit angst voor een korting op de uitkering. Niet alle jongvolwassenen zijn in staat om op die leeftijd voor zichzelf te zorgen. De huidige kostendelersnorm kan er voor zorgen dat zij dakloos raken.

‘Er ontstaan soms conflicten binnen gezinnen’

Schouten schrijft in haar wetsvoorstel dat de ‘voorgestelde wijziging ervoor zorgen dat ouders met een bijstandsuitkering geen inkomensonzekerheid ervaren zodra inwonende kinderen 21 jaar worden’ en dat het kabinet ‘zo bijdragen aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren’.

Gemeenten zitten al langere tijd in hun maag met de huidige kostendelersnorm en voelen zich soms genoodzaakt om van de bestaande regels af te wijken. Zo kondigde de Rotterdamse wethouder Richard Moti (werk en inkomen) onlangs aan dat hij al vanaf 1 juli dit jaar de leeftijdsgrens zal oprekken naar 27 jaar. “Ouders met een uitkering durven hun kinderen van 21 jaar of ouder geen onderdak meer te bieden, omdat ze vrezen voor een lagere uitkering. Daardoor ontstaan er soms conflicten binnen gezinnen. Door de norm los te laten, willen we voorkomen dat jongeren gedwongen op zichzelf moeten gaan wonen of zelfs geen dak boven hun hoofd meer hebben.”

