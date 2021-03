Kabinet versoepelt noch verzwaart, en speculeert op milde derde golf door vaccinaties

De tijd van rigoureuze ingrepen of grote versoepelingen in het Nederlandse coronabeleid is voorlopig voorbij. Het kabinet schaaft hooguit wat bij, bijvoorbeeld door de avondklok een uurtje later in te laten gaan. Voor grote gebaren is het waarschijnlijk wachten tot het merendeel van de Nederlanders gevaccineerd is.

Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de oproep van burgemeesters en de politie om de avondklok vanaf volgende week om 22.00 uur ’s avonds in te laten gaan. Eerder zei premier Mark Rutte dat een avondklok die later dan 21.00 uur zou ingaan, ‘enorm’ veel minder effectief zou zijn. Maar het handhavingsprobleem dat gemeenten anders hebben, weegt ook zwaar, zei hij tijdens de persconferentie van dinsdagavond.

De versoepelingen die het kabinet het land drie weken geleden voorspiegelde, gaan in ieder geval niet door. Dat betekent dat studenten in het hoger onderwijs nog niet naar school kunnen, dat de terrassen met Pasen niet open gaan en dat verdere verruimingen voor de detailhandel uitblijven. Het dringende advies om niet op reis te gaan naar het buitenland geldt in ieder geval tot en met de meivakantie. Mogelijk is er in april meer mogelijk voor het hoger onderwijs, dankzij zelftests voor studenten.

De epidemie groeide al die tijd

Het is de vraag waar het kabinet die optimistische boodschap op baseerde. Het aantal besmettingen was toen ook al hoog. Het reproductiegetal van de Britse virusmutatie is sinds die eind vorig jaar werd aangetroffen, geen moment onder de 1 geweest, wat betekent dat de epidemie al die tijd groeide. Rutte weerspreekt dat de verkiezingen iets te maken hadden met de rooskleurige boodschap. Volgens hem is de situatie rond het coronavirus de laatste tijd met zoveel onzekerheden omgeven dat het aantal besmettingen zich wellicht ook had kunnen stabiliseren.

Dat is niet het geval. Het RIVM kwam dinsdag met zorgwekkende nieuwe weekcijfers. Zowel het totale aantal besmettingen als het percentage positieve tests nam afgelopen week toe. In totaal testten 46.000 mensen positief, 16 procent meer dan de voorgaande week. Het percentage positieve tests groeide van 7,7 naar 8,1 procent. Het reproductiecijfer stijgt ook door, dat ligt inmiddels op 1,11. Vorige week was dat nog 1,06.

Rutte sluit aanscherpingen niet uit, maar hij wil er op geen enkele manier op vooruitlopen wat die beperkingen zouden zijn en vanaf welke cijfers het kabinet ingrijpt. Volgens hem heeft het OMT, dat eerder waarschuwde voor versoepelingen, er niet op aangedrongen om de teugels aan te trekken. Andere landen, zoals Frankrijk, besluiten wel het coronaregime te verzwaren. Het kabinet lijkt dit koste wat kost te willen voorkomen.

‘De laatste meters zijn ongelooflijk moeilijk’

Daarin speelt ongetwijfeld een rol dat een groot deel van de Nederlanders snakt naar het einde van de beperkingen. Rutte: “De laatste meters zijn ongelooflijk moeilijk.” Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid schetste tijdens de persconferentie dat er, als alle leveringen op tijd zijn, dankzij de vaccinaties in de zomer waarschijnlijk meer mogelijk is. Maar het duurt tot eind mei voordat alle kwetsbaren gevaccineerd zijn.

Het kabinet hoopt dat het lukt om tot die tijd de derde golf relatief laag te houden en als het ware vooruit te schuiven. Dat kan, als een steeds groter deel van de bevolking resistent is. De vaccinaties leiden er nu al toe dat minder ouderen overlijden en in de ziekenhuizen worden opgenomen. Wellicht blijft de ziekenhuizen zo de noodsituaties van de eerste en tweede golf bespaard.

Het kabinet neemt ook een risico door nog niet in te grijpen. Een van de lessen de Rutte zei te hebben geleerd van de tweede golf, was dat het kabinet bij nader inzien harder had moeten ingrijpen, toen eind september alleen de sluitingstijd van de kroegen vervroegd werd. Het coronavirus heeft eerder aangetoond dat het door exponentiële groei heel snel tot crisissferen kan leiden. Wegen, stations en kantoren zijn weer veel drukker dan in januari. Als het aantal besmettingen toch hard door stijgt, is het kabinet al snel genoodzaakt om toch weer naar botte middelen te grijpen.

Lees ook:

Het kat-en-muisspel tussen politie en ‘rennende’ studenten tijdens de avondklok in Wageningen

De verlenging van de lockdown komt hard aan bij studenten, die al een jaar online les krijgen en sociaal niet aan hun trekken komen. In Wageningen maken zij na negen uur de afweging: toch een biertje pakken met het risico om gepakt te worden?