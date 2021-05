Kabinet verlengt de coronasteun, maar noemt het een ‘enorm dilemma’

Het kabinet trekt zes miljard extra uit om getroffen ondernemers door de coronacrisis heen te slepen en verlengt daarmee het steunpakket met drie maanden. Ook krijgen bedrijven een jaar uitstel voor het terugbetalen van hun opgebouwde belastingschuld. Dat meldden ministers Wouter Koolmees van sociale zaken, Wopke Hoekstra van financiën en Stef Blok van economische zaken donderdag tijdens een persconferentie.

De beslissing om het pakket aan steunmaatregelen te verlengen omschrijven de ministers als een ‘enorm dilemma’. Terwijl macro-economen waarschuwen voor gepamperde bedrijven die teren op onnodige overheidssteun, horen zij van ondernemers dat ze het nog altijd moeilijk hebben. “Wanneer begin je? Stop je te vroeg, dan sneuvelen bedrijven. Stop je te laat, dan is er geen economische innovatie”, schetste minister Blok de obstakels. Hoewel van CDA-minister Hoekstra bekend is dat hij het steunpakket wil versoberen, besluiten de drie nu nog dat ze ‘naast de ondernemers blijven staan’.

Dat betekent dat tot in ieder geval 1 oktober de subsidiepotten voor vaste lasten (TVL), de loonsteun (NOW), zzp’ers (Tozo) en noodzakelijke kosten als woonuitgaven (Tonk) gevuld blijven. Ook geeft het kabinet gehoor aan het verzoek van startende ondernemers en snel groeiende bedrijven, die eerder geen beroep konden doen op loonkostensubsidies. Zij kunnen sinds april ook het tweede kwartaal van 2020 opgeven als referentieperiode. Eerder konden ondernemers alleen verwijzen naar omzet die ze in het tweede kwartaal van 2019 hadden gemaakt. Maar wie toen net begonnen was had geen of weinig omzet.

Verruiming steunmaatregelen

Behalve voor het verlengen van subsidies kiest het kabinet ook voor enige verruiming van de steunmaatregelen. Zo hoeven ondernemers hun opgebouwde belastingschuld pas vanaf oktober 2022 terug te betalen. Eerder gold dat ze al vanaf oktober dit jaar verplicht waren af te lossen aan de Belastingdienst. Ook mogen ze in plaats van drie jaar vijf jaar doen over het terugbetalen van hun schuld. En dat alles tegen een verlaagde rente van nu nog 0,01 procent. Die rente blijft voorlopig laag, maar stijgt in januari naar 1 procent.

Ruim 250.000 bedrijven hebben bij de Belastingdienst uitstel van betaling aangevraagd. Mochten bedrijven dusdanig in financiële nood verkeren dat het terugbetalen van diverse schulden niet gaat, liet minister Hoekstra zich ontvallen, dan gaat hij samen met andere schuldeisers met hen om tafel. Of deze noodlijdende bedrijven koste wat kost de belastingschuld terug moeten betalen, liet de minister in het midden. Ook kon hij niet zeggen hoeveel van die 250.000 bedrijven op het randje van een faillissement zitten.

Als het aan vakbonden en werkgevers ligt, blijven de coronasteunmaatregelen nog tot het einde van het jaar van kracht. Dat geeft ondernemers rust en werknemers voldoende zekerheid, aldus de sociale partners. “We hopen zeer dat het in kwartaal vier niet meer nodig zal zijn”, aldus minister Hoekstra, die daarmee lijkt te zinspelen op een terugtrekkende beweging van het kabinet in de nabije toekomst.

