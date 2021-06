Kabinet trekt nog eens 1,3 miljard extra uit voor tekorten in jeugdzorg

Het demissionaire kabinet trekt voor volgend jaar 1,3 miljard euro extra uit voor de jeugdzorg. Het geld komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen.

Daarmee reageert het Rijk op de uitspraak van de zogenoemde arbitragecommissie van afgelopen vrijdag. Deze commissie concludeerde dat er de komende jaren fors meer geld naar de gemeenten moet, omdat zij de jeugdzorgrekeningen niet meer kunnen betalen, terwijl gemeenten hiertoe wel verplicht zijn.

Het was voor het eerst dat gemeenten en Rijk een arbitragecommissie inschakelen, omdat ze er onderling niet uitkwamen. De commissie functioneerde als een onafhankelijke scheidsrechter, nadat onderhandelingen tussen Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet over extra budgetten vastliepen.

Er is nu voor de korte termijn overeenstemming bereikt, maar het demissionaire kabinet doet nog geen budget-uitspraken over de jaren na 2022. Dat moet in de formatie worden geregeld. De arbitragecommissie concludeerde wel dat tot en met 2028 extra geld nodig is. Die tijd is nodig om gemeenten in staat te stellen de jeugdzorgkosten beheersbaar te krijgen. Een nieuw kabinet moet hierover echter besluiten.

“Momenteel staat het jeugdzorgstelsel onder grote druk”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) in een gezamenlijke verklaring van het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Het is goed dat we gemeenten nu al duidelijkheid kunnen bieden wat betreft de financiën voor 2022. Maar de oplossing voor de lange termijn is niet alleen een kwestie van geld, er zijn ook inhoudelijke maatregelen nodig.”

Zoeken naar manieren om de bureaucratie te verkleinen

Wat die maatregelen moeten zijn, gaan gemeenten en Rijk de komende weken bespreken. In elk geval zal gezocht worden naar manieren om de bureaucratie te verminderen. Doordat gemeenten allemaal op hun eigen manier mogen werken, zijn zorginstellingen die met verschillende gemeenten samenwerken veel geld en tijd kwijt aan administratiekosten. Gemeenten en Rijk zullen daarnaast ook bespreken of voor lichtere vormen van zorg misschien een ouderlijke bijdrage kan worden ingevoerd.

De VNG is blij dat het Rijk extra geld uittrekt voor de jeugdzorg. Gemeenten zijn sinds de decentralisatie van 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van hulp voor kinderen en jongeren. Dat kan variëren van begeleiding bij dyslexie tot complexe traumatherapie. Maar tot nu toe krijgen ze daarvoor minder geld van het Rijk dan ze er aan kwijt waren. Alleen al in 2019 legden gemeenten gezamenlijk 1,9 miljard bij uit eigen middelen.

“Het is goed dat het demissionaire kabinet de tekorten van de jeugdzorg voor de gemeenten compenseert”, zegt VNG-voorzitter Jan van Zanen. “Gemeenten hebben nu duidelijkheid voor 2022, maar we zijn er nog niet.” Hij zegt ervan uit te gaan dat ook het nieuwe kabinet zich zal houden aan de uitspraak van de arbitragecommissie.

