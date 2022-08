Kabinet trekt miljarden uit voor de koopkracht, maar helpt het de mensen die steun nodig hebben?

Een verhoging van het minimumloon van in één keer 10 procent. Lagere inkomstenbelasting voor de lage inkomens, hogere winstbelasting voor bedrijven en voor vermogende burgers. Huurverlaging. Het is lang zoeken naar de laatste keer dat een kabinet zo wilde ingrijpen in de inkomens- en vermogensverhoudingen.

De maatregelen die het kabinet heeft bedacht om de koopkracht vanaf volgend jaar te stutten, zijn op papier ongekend. Datzelfde geldt voor de bedragen die ermee zijn gemoeid. Maar liefst 16 miljard euro is gemoeid met het pakket aan koopkrachtmaatregelen voor 2023, bevestigen coalitiebronnen in Den Haag.

Door te sleutelen aan de inkomensverschillen wil het kabinet de pijn verzachten van de sterk dalende koopkracht. Woensdag bereikten de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na nachtelijke onderhandelingen een akkoord over de begroting. Pas met Prinsjesdag wordt de inhoud daarvan officieel bekend gemaakt.

De keuzes van Rutte IV

De belangrijke details die nu al zijn uitgelekt, geven een beeld van de politieke keuzes die het kabinet-Rutte IV maakt voor de koopkracht. Het kabinet zoekt het vooral in structurele, blijvende maatregelen die de laagste inkomensgroepen meer grond onder de voeten geven, in te gaan vanaf volgend jaar. Die maatregelen richten zich daarnaast op het versterken van de positie van de middeninkomens tot 70.000 euro.

Maar is het genoeg? Gaan de mensen voor wie de hulp bedoeld is het voelen in de portemonnee? Nederland tikte woensdag het inflatiecijfer van 13,6 procent aan. Er zijn weinig landen in Europa waar de koopkracht zo hard daalt. Zelfs grote ingrepen in een overheidsbegroting hebben nog maar beperkt effect.

Tekenend voor hoe ingewikkeld het is de koopkracht te repareren, is het teleurstellende nieuws dat minister van financiën Kaag en premier Rutte moeten brengen over het lopende jaar 2022. Een extra handreiking voor de laagste inkomens is dit jaar definitief niet mogelijk. Volgens het kabinet is dat niet uit te voeren: gemeenten en/of Belastingdienst kunnen zo’n mega-operatie niet uitvoeren in zo korte tijd.

Oppositiepartijen reageren ontsteld: het kabinet is ‘losgezongen van de werkelijkheid’ (GroenLinks), moet ‘plaatsmaken’ (SP) of is ‘crimineel’ bezig (PVV).

Tekenend is ook hoe volgend jaar het minimumloon enerzijds omhoog gaat met een enorme stap. Er komt in één keer 10 procent bij. In euro’s is dat een verhoging van 11,26 euro per uur naar ruim 12 euro. Maar dat is nog steeds fors minder dan de 14 euro, waar de vakbonden en de linkse oppositie al tijden op aandringen, zelfs al voor de inflatie toesloeg.

De grootste deuken opvangen

Toch is binnen de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie de overtuiging dat de huishoudens ‘echt gaan voelen’ dat in 2023 de grootste deuken in de koopkracht kunnen worden opgevangen. Ook voor de laagste inkomens.

Behalve structurele maatregelen komt er ook weer een tijdelijk vangnet. De laagste inkomens kunnen in 2023 opnieuw een energietoeslag van 1300 euro verwachten. De zorgtoeslag en huurtoeslag gaan omhoog. Voor ouders met kinderen gaat het kindgebonden budget in de belastingen flink omhoog.

Het zijn de bedrijven en de vermogende Nederlanders die voor dit alles een offer moeten brengen, vindt het kabinet. Om te beginnen de olie- en gasindustrie, voor wie de speciale ‘mijnbouwbelasting’ omhoog gaat. Maar ook meer in het algemeen wil het kabinet de belastingen voor bedrijven verhogen. Al treft die maatregel vooral kleinere bedrijven met een winst tot 200.000 euro. Grotere bedrijven worden dit keer ontzien, omdat zij bij het aantreden van het kabinet al te maken kregen met een verhoging van de winstbelasting.

Voor Nederlanders met een flinke spaarpot of beleggingen, gaat de vermogensbelasting omhoog van 33 naar 34 procent. De ministerraad moet donderdag nog formeel instemmen met de plannen.

