Kabinet trekt een streep en loopt weg bij Baudet

Een persoonlijke aanval van Forum voor Democratie-fractievoorzitter Thierry Baudet op minister van financiën Sigrid Kaag heeft er woensdagavond toe geleid dat premier Rutte en de rest van het kabinet uit protest zijn weggelopen uit de vergaderzaal. Het incident gebeurde tijdens de Algemene Beschouwingen, het belangrijkste politieke debat van het jaar.

Baudet suggereerde dat Kaag een ‘westerse spion’ zou zijn die voor de ‘deep state’ werkt – een verwijzing naar complottheorieën die hij even ervoor in zijn bijdrage uiteen had gezet. Volgens Baudet is het Britse college waar Kaag haar master haalde in de internationale betrekkingen, St. Antony’s in Oxford, ‘de opleiding van westerse spionnen’.

De druppel

Kaag verliet uit protest haar stoel in vak-K, de andere kabinetsleden deden hetzelfde. Kamervoorzitter Vera Bergkamp schorste daarop de vergadering. Toen vervolgens bleek Baudet zijn woorden niet terug wilde nemen, ontnam ze hem het woord definitief: “Er is een druppel voor alles. Dit gaat over een complot van de minister van financiën. Dit is de druppel.”

Het kabinet neemt persoonlijke aanvallen op de integriteit en veiligheid van bewindslieden hoog op, bleek eerder deze week ook uit de Troonrede. In de tweede zin daarvan werd al indirect verwezen naar de bedreigingen van onder ander politici. “Mensen voelen zich in ons vrije land onvrij om hun mening te geven uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen”, liet het kabinet de koning bezorgd uitspreken.

Bedreigingen nemen toe

Steeds meer ministers hebben beveiliging nodig wegens bedreigingen. Kaag heeft een politiepost bij de voordeur van haar huis en krijgt persoonsbeveiliging, zo was deze week nog te zien toen ze met het koffertje met de Miljoenennota naar de Tweede Kamer liep. Minister Christianne van der Wal werd bij haar thuis op het erf dreigend bezocht door boeren.

St. Antony’s College in Oxford is een van de bekendste masteropleidingen in de internationale betrekkingen. Het instituut geldt als vooruitstrevend en als een sterke pleitbezorger van internationale samenwerking en universele mensenrechten.

