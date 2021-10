Kabinet trekt drie miljard uit om de energierekening betaalbaar te houden

Er wordt zo'n drie miljard euro uitgetrokken om huishoudens te compenseren, onder andere door de belasting op energie te verlagen. Dat is zo'n 400 euro per huishouden. Daarnaast wordt er 150 miljoen euro extra uitgetrokken om huizen te isoleren. Dat is bedoeld om ‘relatief eenvoudige maatregelen’ te nemen om huizen te isoleren, zegt demissionair minister Ollongren van binnenlandse zaken. Vooral mensen met een laag inkomen in slecht geïsoleerde huizen moeten ervan profiteren.

Iedereen zit te springen om gas

Het is een kwestie van tijd voor de energierekening omhoog gaat, de belangrijkste reden is de sterk gestegen gasprijs. Omdat veel elektriciteit wordt opgewekt door gascentrales, gaat ook de elektriciteitsprijs omhoog.

De huidige gekte rond de gasprijs is tijdelijk, verwachten de meeste experts. Deze herfst zien we een soort ‘perfect storm’ op de gasmarkt, een unieke samenloop van omstandigheden.

De belangrijkste factor is een aantrekkende (wereld)economie. Iedereen zit te springen om gas en Aziatische landen bieden een hoge prijs waardoor de tankers met vloeibaar gas LNG uit met name Qatar – een alternatief voor Russisch gas – niet naar Europa varen. Gas wordt in veel landen gebruikt om meer vervuilende kolen te vervangen, in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgas.

Voor Nederland komt daarbij dat het minder hard waaide waardoor de opbrengst van windmolens tegenvalt, het gasveld in Groningen dichtgaat en de gasopslagplaatsen minder vol zijn dan gebruikelijk. Bij dat laatste speelde Rusland een rol, aangezien Gazprom voor meer dan de helft de gasopslag onder Alkmaar bezit.

Overstappen heeft geen zin

Direct overstappen naar een andere energieleverancier hoeft vooralsnog niet: het duurt namelijk nog tot januari voor de prijsaanpassing van elektriciteit wordt doorgevoerd. Overhaast overstappen is volgens de Consumentenbond nu zelfs ongunstig.

