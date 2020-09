Kabinet stut zichzelf met GroenLinks en PvdA om derde noodpakket erdoor te krijgen

Het kabinet komt de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA tegemoet, zodat zij vrijwel zeker voor het derde corona-noodpakket gaan stemmen. Werkloze jongeren krijgen waarschijnlijk meer steun, en bedrijven die werknemers willen ontslaan moeten omscholing aanbieden. Of de toezeggingen voor de oppositie echt voldoende zijn, blijkt vandaag als de Kamer debatteert over de maatregelen die bedrijven en werkgelegenheid in de coronacrisis zoveel mogelijk overeind moeten houden.

Zonder steun van een deel van de oppositie kan het kabinet niet verder. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Daarom heeft minister Wouter Koolmees (sociale zaken) geen andere optie dan zaken doen met GroenLinks en PvdA. Gisteren was hij bij deze fracties om te onderhandelen over hun wensen. “Wij zoeken een breed draagvlak in de Tweede Kamer”, was zijn enige commentaar na afloop van de gesprekken.

De onderhandelingen over het noodpakket zijn een voorbode van overleg tussen kabinet en oppositie over veel meer onderwerpen, zoals het wonen en het nieuwe investeringsfonds. Bij de ontmoeting met GroenLinks had Koolmees daarom minister Wopke Hoekstra (financiën) aan zijn zijde.

Haast is geboden

GroenLinks vindt dat Hoekstra met zijn ‘Wopke-Wiebesfonds’ te weinig investeert in een duurzame economie. De verwachting is dat later ook minister Kajsa Ollongren (wonen) zich bij GroenLinks en PvdA meldt om een compromis te sluiten over wonen. Voor deze thema’s hebben de partijen nog een aantal weken de tijd om het eens te worden.

Er is haast bij het bereiken van een akkoord over het noodpakket. Dat gaat 1 oktober in en loopt tot 1 juli volgend jaar. Het eerste pakket was voor drie maanden, het tweede voor vier. Nu wil het kabinet bij het derde pakket het bedrijfsleven voor langere tijd duidelijkheid geven over de steun die het kan verwachten. Daarbij geldt dat de eisen worden opgeschroefd. In de loop der tijd moeten bedrijven in nood een steeds groter deel van de loonkosten zelf ophoesten. Het is een prikkel voor bedrijven waarvoor mogelijk geen toekomst is, om de bakens te verzetten in plaats van te lang op hulp van de overheid te leunen.

Als het kabinet strenger wordt en bedrijven gaan reorganiseren, moeten werknemers in noodlijdende sectoren meer hulp krijgen bij het vinden van een nieuwe baan in een branche waar vraag is naar personeel, vindt de PvdA. De sociaal-democraten willen een ‘werkgarantie’. Het lijkt erop dat het kabinet met een voor de PvdA aanvaardbaar compromis komt. Bronnen zeggen dat het kabinet overweegt een bedrijf dat subsidie krijgt om de loonkosten door te betalen en dat toch een deel van de werknemers wil ontslaan, te verplichten om hulp aan te bieden bij het vinden van ander werk.

Eerder vervroegd pensioen

Het kabinet komt tegemoet aan de wens van de PvdA dat ouderen met zware beroepen eerder met vervroegd pensioen kunnen. Dit is een regeling die in het pensioenakkoord is afgesproken en die zou ingaan op 1 juli volgend jaar. Het kabinet gaat vervroegd pensioen vanaf 1 januari mogelijk maken. Hiervoor zou 200 miljoen euro per jaar beschikbaar zijn, en mogelijk wordt dit bedrag de eerste jaren hoger.

GroenLinks is ‘optimistisch’, na het gesprek met Koolmees. Deze partij wil met name dat jongeren makkelijker een bijstandsuitkering kunnen aanvragen en kunnen bijverdienen. Een jongere tot 27 jaar moet nu vier weken op zoek naar werk of een opleiding en kan daarna pas bijstand aanvragen. GroenLinks wil dit verschil met andere werk­lozen die een uitkering aanvragen schrappen. Een bron rond het kabinet meldt dat er meer moet gebeuren voor jongeren: “We kunnen ze niet in een gat laten vallen”.

Lees ook:

Coalitie doet wat handreikingen aan de oppositie, maar niet te veel

Zonder steun van de oppositie kan het kabinet niet vooruit. Dus krijgen GroenLinks, SP en PvdA al een paar toezeggingen.