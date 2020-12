Kabinet stopt voorlopig niet met noodsteun aan bedrijven

De noodsteun aan bedrijven blijft voorlopig overeind. Het kabinet was van plan om de hulp op 1 januari verder af te bouwen, maar ziet daar vanaf, omdat de economie sinds zeven weken lijdt onder een nieuwe ‘gedeeltelijke’ lockdown. Vermindering van de hulp ‘ligt niet voor de hand’, zei minister Eric Wiebes (economische zaken) dinsdag. Minister Wopke Hoekstra (financiën) voegde daar aan toe: “Flink afbouwen van de steun is niet logisch.”

Eind augustus werd een noodpakket opgetuigd waarbij steun in drie fase zou verminderen. Bedrijven moeten zich aanpassen, was de redenering van minister Wiebes. Toen was er nog geen sprake van een tweede coronagolf en als gevolg daarvan nieuwe beperkende maatregelen, zoals sluiting van de horeca. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt slechts langzaam en daarom is het de vraag of het kabinet de teugels de komende weken of zelfs maanden wil laten vieren. De afgelopen weken klonk daarom de roep in de Tweede Kamer, in het bedrijfsleven en bij de vakbonden om de huidige steunmaatregelen te verlengen.

Of het kabinet het huidige noodpakket volledig intact laat of toch hier en daar aanpast, wordt volgende week duidelijk. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) geven volgende week dinsdag weer een persconferentie waarin zij ingaan op verzwaring of versoepeling van de maatregelen. Het kabinet wil hulp aan het bedrijfsleven in de pas laten lopen met die aanpak.

Miljarden euro's

Woensdag praat minister Wouter Koolmees (sociale zaken) met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakbonden. Han Busker, voorzitter van de FNV, vindt dat het kabinet, met het vaccin in aantocht, ervoor moet zorgen dat bedrijven het einde van de crisis kunnen halen. “We zitten midden in de tweede golf. Bij veel bedrijven zijn de buffers op. Ik weet dat het bij deze steunoperatie om miljarden euro’s gaat en dat is veel geld. Maar als er een vaccin is, kan de economie snel herstellen.”

Tot augustus kregen bedrijven die de omzet met minimaal 20 procent zagen dalen een deel van de loonkosten vergoed. Als de verkoop compleet was ingestort, werd 90 procent betaald door de overheid. Bij een bedrijf waar de helft van de omzet wegviel, werd 45 procent vergoed. Vanaf oktober is de maximale vergoeding 80 procent, maar bedrijven moeten wel investeren in omscholing van werknemers.

Het kabinet bepaalde dat vanaf januari alleen bedrijven met een omzetdaling van minimaal 30 procent in aanmerking zouden komen voor hulp van maximaal 70 procent van de loonkosten. Busker wil dat het kabinet deze versobering van tafel haalt. Hij wil ook dat de steun voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) overeind blijft en liefst nog wordt uitgebreid. Verder wil hij een ‘crisisinkomen’ voor ontslagen werknemers die onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft extra geld voor bedrijven om vaste lasten te betalen op de verlanglijst staan.

Het Centraal Planbureau constateerde vorige week dat de economische terugval in het afgelopen half jaar meeviel en verwees daarbij naar de steun van de overheid. Toch zag deze economisch adviseur van het kabinet ‘geen economische reden’ voor handhaving van de hulp. “Het opvallend lage aantal faillissementen is een aanwijzing dat de economische dynamiek op dit moment wordt verstoord”, schrijft het CPB. Bij langdurige hulp bestaat het risico dat er na stopzetting van de steun alsnog grote problemen ontstaan. Busker gelooft er niks van: “Bijna alle bedrijven weten wat hun perspectief is.”

