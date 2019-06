Kabinet stelt toch armoedegrensvast voor Caribisch Nederland

Het kabinet geeft gehoor aan de dringende oproepen van het parlement om voor Caribisch Nederland een sociaal minimum vast te stellen, het bedrag dat iemand ten minste nodig heeft om van te leven. Staatssecretaris Tamara van Ark (sociale zaken) wil op deze manier de armoede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba verkleinen.

De discussie speelt al sinds 10 oktober 2010, het moment dat de drie eilanden ‘gemeenten’ van Nederland werden. Grote delen van de bevolking (in totaal 25.000 mensen) leven onder moeilijke omstandigheden. Inkomens zijn laag, terwijl het leven duur is. Desondanks weigerde het kabinet de afgelopen jaren een armoedegrens vast te stellen. Europees Nederland kent die ondergrens wel; het bedrag is gelijk aan de hoogte van een bijstandsuitkering. Het College voor de Rechten van de Mens beschuldigde de Nederlandse regering ervan de eilandbewoners te behandelen als ‘tweederangs burgers’.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Van Ark komt nu over de brug: “Ja, het duurde lang, maar de kwestie is echt complex”, vertelt ze telefonisch vanaf Sint Eustatius. “Het belangrijkste is dat we deze grote stap hebben gezet.” Het sociaal minimum op Bonaire wordt voor een alleenstaande geijkt op 945 Amerikaanse dollar per maand (832 euro), op Sint Eustatius 1056 en op Saba 1077 dollar. Ongeveer 40 procent van de eilandbewoners verdient minder dan dit. Het kabinet wil nu de inkomens stap voor stap verhogen en de kosten van het levensonderhoud verlagen, om zoveel mogelijk mensen uit de armoede te helpen.

Begin dit jaar is het wettelijk minimumloon en de kinderbijslag iets omhoog gegaan. Vanaf 1 januari 2020 stijgt het minimumloon op Bonaire en Saba verder met 5 procent en op Statia met 2 procent. De uitkeringen groeien evenredig mee. Ook de kinderbijslag neemt weer iets toe. De regering trekt vanaf 2020 jaarlijks 9,8 miljoen euro uit om kinderopvang op de eilanden te bekostigen, waardoor de bewoners goedkoper uit zijn.

Het kabinet liet onderzoeksbureau Regioplan vorig jaar in kaart brengen hoe hoog het sociaal minimum op de eilanden zou moeten zijn. Opvallend is dat dit bureau de armoedegrens hoger legt dan de staatssecretaris. Zo zou het sociaal minimum op Bonaire volgens Regioplan minimaal 1010 en maximaal 1350 dollar moeten zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Van Ark zit daar met 945 dollar ruim onder. Het is daarom de vraag in hoeverre de Tweede en Eerste Kamer tevreden zijn met het voorstel van de staatssecretaris. Van Ark: “We verlagen niet alleen de kosten voor de kinderopvang, maar willen ook de elektriciteitsrekening van de mensen naar beneden krijgen en de woonkosten verminderen. Dan wordt het sociaal minimum ook lager. Maar natuurlijk zijn daar nog steeds problemen. Het vervoer is duur, telecom ook. Ieder jaar bekijk ik hoe het gaat en zo nodig grijp ik in.”

