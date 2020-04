Kabinet stelt strengere eisen aan bedrijven die steun krijgen

Bedrijven die geld willen uit het noodpakket krijgen te maken met scherpere eisen. Er komt een verbod op het uitkeren van dividend en bonussen en ook het inkopen van eigen aandelen is uit den boze. Verder wil het kabinet dat bedrijven scholing bieden aan personeel dat zonder werk zit. Premier Mark Rutte zei dit woensdagavond tegen de Tweede Kamer.

De nieuwe voorwaarden gelden voor bedrijven die in juni en daarna hulp krijgen. Eind maart presenteerde het kabinet een noodpakket voor maart, april en mei. Rutte voorziet dat het daarmee niet klaar is. “Een verlenging van het noodpakket na mei lijkt helaas nodig.”

De Tweede Kamer vindt dat er meer moet gebeuren om de horeca te helpen of om een langdurige sluiting van café’s en restaurants te voorkomen. Het kabinet gaat met de sector praten over een apart hulpplan, beloofde Rutte.

Vrijwel de hele Tweede Kamer wil extra eisen stellen aan noodsteun voor bedrijven. Na de oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA en regeringspartij D66 meent nu ook het CDA dat bedrijven geen dividend en bonussen mogen uitkeren als zij geld van de overheid hebben ontvangen. Ook voor de VVD is dit ‘de juiste richting’. In de politiek bestaat irritatie over met name Booking.com, een bedrijf dat recent miljarden uitkeerde aan aandeelhouders en nu bij de overheid aanklopt.

Extra voorwaarden

De eerste fase van het noodpakket moest met spoed in elkaar worden gezet. Het werd daarom een simpele regeling die voor bijna alle ondernemingen geldt. Het kabinet deed een beroep op bedrijven om er alleen gebruik van te maken als het echt nodig is.

Voor een nieuwe fase, na mei, is er tijd om extra voorwaarden te formuleren, stelt het kabinet. De eerste fase kost al 20 miljard euro. Daarnaast heeft de staat minder belastinginkomsten. Het kabinet verwacht dit kwartaal 45 tot 65 miljard euro te lenen en dat bedrag gaat de komende maanden dus nog flink oplopen.

De Tweede Kamer vindt dat het verbod voor bedrijven om dividend en bonussen uit te keren moet gelden voor dit jaar en volgend jaar. Rutte wilde niet toezeggen dat aan bedrijven eisen op het terrein van duurzaamheid gesteld worden. “Dat lijkt mij te ver gaan. Alle bedrijven moeten voldoen aan het klimaatakkoord.” Ook de voorwaarde dat bedrijven alle werknemers in dienst houden, wijst Rutte af. “Een bedrijf moet in een specifieke situatie een afweging kunnen maken. Dit kan een moment zijn voor herstructurering.”

