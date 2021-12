Inflatie

Kabinet snapt koopkrachtzorgen, maar grijpt niet in

Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van sociale zaken en werkgelegenheid. Beeld ANP, Sem van der Wal

De Tweede Kamer is flink bezorgd over de gevolgen van de fors opgelopen inflatie voor de koopkracht van huishoudens. Maar demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van sociale zaken grijpt niet in, zei hij donderdag in de Kamer.