Kabinet: Shell gaat belasting betalen

Staatssecretaris Menno Snel van financiën is van plan om de aftrek te beperken van verliezen die bedrijven lijden in het buitenland. Hij maakt op Prinsjesdag bekend dat hij een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks gaat overnemen. Hoeveel geld dit gaat opleveren is nog onduidelijk.

Helder is dat het kabinet van plan is om de lastenverlichting voor bedrijven terug te schroeven ten gunste van de portemonnee van de burger. Eerder lekte ook al uit dat de winstbelasting die bedrijven betalen minder verlaagd zal worden dan eerder de bedoeling was. Ook dat gaat geld opleveren voor verbetering van de koopkracht.

Trouw onthulde vorig jaar dat Shell geen winstbelasting betaalt. Later bleek dat ook andere multinationals zo nu en dan gebruik maken van de zogeheten liquidatieverliesregeling om het afdragen van belasting te vermijden. Dat Shell geen winstbelasting betaalt is voor de Tweede Kamer onverteerbaar. Zelfs de VVD, die in het verleden gunstige belastingconstructies steeds verdedigde, draait inmiddels bij. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff schreef in het voorjaar in een interne notitie dat ‘de lasten fair verdeeld moeten worden’.

