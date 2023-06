Kabinet schendt Grondwet door chatberichten en ambtelijke stukken geheim te houden

Het kabinet schendt de Grondwet door categorisch te weigeren alle chatberichten en ambtelijke voorbereidingsstukken aan de Tweede Kamer te geven. Dit leidt tot meer ‘fricties en argwaan’ onder Kamerleden, concluderen vier hoogleraren staatsrecht in een notitie aan de Kamer.

De Kamer ligt al overhoop met het kabinet over de informatievoorziening sinds het parlementaire onderzoek Kindertoeslagenaffaire in 2020. Toen bleek dat de regering de Kamer niet ‘transparant, open en volledig’ had geïnformeerd over de problemen bij toeslagen. Het kabinet trad af en premier Rutte beloofde beterschap. Hij zegde voortaan een ‘radicaal ruime informatievoorziening’ toe.

Informatie ‘te snel en ongericht’ geweigerd

Drie jaar later worstelen kabinet en Kamer hier nog steeds mee. Er is verschil van inzicht over de vraag wat het kabinet wel en niet aan informatie moet geven. Volgens de Grondwet (artikel 68) moet de regering de Kamer actief en passief ‘goed informeren’ om haar controlerende taak te kunnen uitoefenen. Toch weigeren in de dagelijkse praktijk ministers ‘te snel en ongericht’ informatie te delen omdat het ‘belang van de Staat’ in het geding zou zijn, stellen de wetenschappers.

Zo worden alle chatberichten en ambtelijke beleidsvoorbereidingen stelselmatig niet vrijgegeven met een beroep op staatsbelang, zonder goede onderbouwing. Het kabinet handelt daarmee overigens in strijd met een eerdere toezegging om alle ambtelijke conceptstukken in principe wel openbaar te maken.

Er lijkt meer terughoudendheid te zijn sinds de sms-affaire van premier Rutte vorig jaar. Hij had al zijn sms-berichten in coronatijd gewist. Daarop besloot het kabinet categorisch alle mails en berichten niet meer te openbaren vanwege een staatsbelang. Ook de ambtelijke stukken blijven alsnog geheim op advies van de ambtelijke top. Door deze opstelling groeit de argwaan en neemt het aantal vragen van de Kamer juist toe, stellen de wetenschappers.

Eerdere kabinetten gebruikten het ‘staatsbelang’ niet zo snel

Volgens de hoogleraren Paul Bovend’Eert, Hansko Broeksteeg, Solke Munneke en Joost Sillen waren eerdere kabinetten ook veel terughoudender om het argument van staatsbelang te gebruiken. Met deze nieuwe uitleg van artikel 68 door Rutte IV wordt de twintig jaar geleden ingezette koers van meer transparantie en openheid bij de overheid teruggedraaid. In 2002 zette het kabinet-Balkenende daar juist op in. De wetenschappers adviseren naar deze oude praktijk terug te keren.

Mocht een beroep op het staatsbelang nodig zijn, dan moeten bewindslieden elke keer goed beargumenteren waarom dat belang groter is dan het grondwettelijk recht op informatie van de Kamer.

Eenzelfde advies geeft een Kamercommissie die onder leiding van CDA’er Inge van Dijk ook de informatievoorziening wil verbeteren. In hun recent gepubliceerde rapport Grip op informatie staat dat het kabinet moet onderbouwen als het argument van staatsbelang wordt opgevoerd. De commissie eist bovendien dat het kabinet geen eenzijdige interpretaties meer geeft van artikel 68 van de Grondwet, maar altijd eerst overlegt met de Tweede Kamer. En ze wil af van de oude oekaze-Kok, die ambtenaren verbood zelfstandig contact op te nemen met Kamerleden. Ambtenaren moeten parlementariërs altijd kunnen vragen om informatie over Kamervragen of moties.

