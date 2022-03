Kabinet roept op tot vastleggen en bestraffen Russische oorlogsmisdaden

Schendingen van mensenrechten door het Russische leger in Oekraïne mogen niet onbestraft blijven. Dit zei premier Mark Rutte na een ministerieel overleg over de oorlog. “Het recht moet zijn beloop krijgen.”

Rutte stelt vast dat “de verschrikkelijke Russische agressie” zich steeds meer begint te richten op civiele doelen. “We hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien van het opblazen van de mediatoren in Kiev. Maar ook de verwoesting van civiele gebouwen, overheidsdoelen en appartementencomplexen in Charkov.”

Het is volgens de premier van belang dat eventuele oorlogsmisdaden goed worden vastgelegd. Hiervoor wordt een speciale onderzoekscommissie van de Verenigde Naties ingesteld.

Steunbetuiging aan Oekraïne

De VN nam woensdag in grote meerderheid een resolutie aan die het geweld in Oekraïne veroordeeld. Rutte noemt het “van groot belang” dat de bondgenoten in de EU en in de Navo in overeenstemming blijven. “We zien inmiddels dat de sanctiepakketten hun uitwerking hebben op Rusland, de economie en het leiderschap. De sancties hebben vooral als doel om het leiderschap te raken en niet alleen de Russen, al is het onvermijdelijk dat die er ook mee te maken krijgen.” Rutte sprak ook met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Op verzoek van Zelenski zal Rutte later vandaag een steunbetuiging opnemen aan het Oekraïense volk.

Ondertussen maakt Nederland zich op voor de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. Rutte herhaalde dat het kabinet “zo ruimhartig mogelijk” opvang wil bieden. Onder andere in het legerkamp in Harskamp worden vluchtelingen opgevangen. Het kabinet overlegt met de veiligheidsregio’s over opschaling.

Rutte zegt niet in te kunnen schatten hoeveel vluchtelingen naar Nederland zullen komen. Het kabinet werkt aan plannen voor ‘drie fases’, waarbij de huidige vluchtelingenstroom de eerste fase is en de plannen voor fase drie uitgaan van een langslepend militair conflict waarbij miljoenen mensen Oekraïne ontvluchten.

Aanvallen van hackers

Dat de reguliere vluchtelingenopvang overvol is, is volgens de premier geen bezwaar. De Oekraïners moeten vooral op andere locaties dan die van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) worden opgevangen. Rutte: “Zij zullen ergens een plek krijgen. Zoals nu in Harskamp, maar ook in hotels en andere opvangmogelijkheden.”

Minister Kajsa Ollongen van defensie reageerde op het nieuws dat Russische hackers vorig jaar routers van Nederlandse particulieren en bedrijven hebben gehackt, om zo digitale aanvallen in Nederland te kunnen plegen. “Je verwacht niet dat de bakker om de hoek onderdeel kan zijn van een netwerk van de Russische geheime dienst. Maar dat is precies wat hier aan de hand is.” Volgens haar gaat het om een gecoördineerde actie, waarbij ook andere landen getroffen zijn.

Ollongren zegt dat de veiligheidsdiensten in de gaten houden of er op dit moment Russische hackaanvallen dreigen. “We zullen hierover communiceren als het moet.” Op dit moment komt er ook nog geen extra hulp aan Oekraïne, in de vorm van hulpgoederen of medische steun, zegt Ollongren. “Maar we blijven doen wat we kunnen.”

