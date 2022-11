Kabinet pakt excuses slavernijverleden grootscheeps aan

Nederland zal nog dit jaar op een grootse en zorgvuldig georkestreerde manier excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Zeven bewindslieden uit het kabinet-Rutte IV reizen naar Suriname en de Nederlandse overzeese gebieden in de Cariben. Daar worden de excuses publiekelijk uitgesproken.

Waarschijnlijk gebeurt dat op 19 december. Premier Rutte zal die dag vanuit Nederland het woord voeren. Dat de excuses nabij waren, was al een tijdje bekend. Haagse bronnen bevestigen nu berichtgeving van publieke omroep NOS hierover. Ze werden aanvankelijk volgend jaar verwacht.

150 jaar geleden

In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën werd afgeschaft. De Haagse verontschuldigingen voor die periode komen nu dus aan de vooravond van dat herdenkingsjaar. Ook de kabinetsbrede vorm waarin dat gebeurt, is nu uitgelekt.

De NOS meldt dat minister Frank Weerwind van rechtsbescherming (van Surinaamse afkomst) voor deze gelegenheid naar Paramaribo reist. De ministers Karien van Gennip (sociale zaken) en Ernst Kuipers (volksgezondheid) zouden respectievelijk naar Bonaire en Sint-Maarten gaan.

De staatssecretarissen Van der Burg (asielzaken), Alexandra van Huffelen (koninkrijksrelaties), Maarten van Ooijen (welzijn) en Marnix van Rij (fiscaliteit) zullen zich laten zien op respectievelijk Aruba, Curaçao, Saba en Sint Eustatius.

Draagvlak voor excuses groeit

Uit het nieuwste opinieonderzoek van I&O Research, in opdracht van de NOS en Trouw, blijkt dat het draagvlak voor de nationale excuses onder de bevolking groeit, al is er nog geen meerderheid voor. Bij de vorige peiling, in januari vorig jaar, waren drie op de tien ondervraagden voor. Premier Rutte liet destijds weten dat de excuses niet aan de orde waren.

Inmiddels is de steun toegenomen naar vier op de tien. Het aantal uitgesproken tegenstanders in het I&O Research-onderzoek is intussen gedaald van 55 procent in januari 2021 naar minder dan de helft nu.

De laatste jaren hebben onder meer enkele grote steden en De Nederlandsche Bank al officiële excuses aangeboden voor hun verantwoordelijkheid tijdens de slavernijperiode. Dit uitspreken van de excuses is niet alleen een belangrijk symbolisch gebaar voor het nageslacht van de door Nederland gemaakte slaven van toen. De erkenning heeft ook juridische consequenties. Maar over eventuele financiële compensatie is nog niets bekend.

Museum voor de slavernij

Eerder deze maand werd wel bekend dat het kabinet 200 miljoen euro uittrekt voor een bewustwordingsfonds. Verder komt er een museum over de slavernij, waarvoor Den Haag 27 miljoen vrijmaakt.

In de Troonrede sorteerde het kabinet al voor op de aanstaande excuses. “In een samenleving waarin geen plaats is voor racisme en discriminatie, en waarin iedereen zich gehoord en erkend voelt, is een open blik nodig op de minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis”, aldus koning Willem-Alexander op 20 september.

“Op weg naar de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2023 is er opnieuw aanleiding onszelf rekenschap te geven van ook dit deel van onze geschiedenis.”

