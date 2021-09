Kabinet ontslaat staatssecretaris Keijzer na kritiek op coronapas

“De uitspraken (...) gedaan in het interview van de Telegraaf van vandaag, verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn”, aldus een verklaring van de premier.

Rutte heeft het besluit genomen na overleg met de vicepremiers Hugo de Jonge (Volksgezondheid - CDA), Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken - D66) en Carola Schouten (Landbouw - ChristenUnie). Ook CDA-leider Wopke Hoekstra was erbij betrokken.

Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat stemt in met het besluit om zijn staatssecretaris te ontslaan. Hij neemt de werkzaamheden van Keijzer over.

Achter je oren

De CDA-bewindsvrouw zei in De Telegraaf bedenkingen te hebben bij de invoering van het coronatoegangsbewijs. “Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?”

De kritiek leidde tot druk overleg zaterdag binnen het kabinet en het CDA. Vanuit de Tweede Kamer kwam scherpe kritiek op de woorden van de staatssecretaris. Partijen eisten opheldering en een debat over de zaak.