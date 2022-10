Kabinet negeert de wens van de Kamer en stuurt gewoon een delegatie naar Qatar

Wie er precies afreist naar wedstrijden van het Nederlands elftal, is niet bekend. Het kan de premier zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook de minister van sport. In de brief van Hoekstra wordt ook niet uitgesloten dat de koning straks Qatar bezoekt.

Daarmee komt het kabinet in botsing met de Tweede Kamer. Die nam eerder een motie van de SP waarin staat dat er géén kabinetsdelegatie naar het WK zou moeten gaan, vanwege de erbarmelijke mensenrechten in dat land. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van coalitiepartij ChristenUnie, liet onlangs nog weten: “Dat we praten met dubieuze landen is soms hard nodig. Dat we handel met ze drijven, snap ik ook. Maar dat je in een land waarin rechten van minderheden en levens van arbeidsmigranten weinig waard zijn een feest gaat meevieren, vind ik een teleurstelling.”

Lees ook:

‘Gastarbeider’ in Qatar: ‘Ik dacht dat ik ging sterven’

De straatarme boer Gaziur Rahman (26) is een van de migranten die de stadions bouwden voor het WK voetbal in Qatar, dat over vijf weken begint. Hij kwam terecht in een genadeloos systeem van leugens, uitbuiting en slavernij.

Nederlandse delegatie naar WK Qatar mag niet te zwaar of te licht zijn

Het kabinet worstelt er al maanden mee: sturen we iemand naar het aanstaande wereldkampioenschap voetbal in Qatar en zo ja, wie?