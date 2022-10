Kabinet neemt stikstofadvies van Remkes over en wil snel een landbouwakkoord

Op de korte termijn komt de focus daarnaast te liggen op de ‘melders’, bedrijven die buiten hun eigen schuld om niet de juiste stikstofvergunning hebben.

Stikstofgespreksleider Remkes adviseerde vorige week om binnen een jaar een einde te maken aan de uitstoot van de vijf- tot zeshonderd meest vervuilende stikstofuitstoters. De ministers laten doorschemeren dat die deadline niet heilig is. “Het door Remkes genoemde tijdpad van één jaar is ambitieus”, zeggen Adema en Van der Wal. Het kabinet zegt te kiezen voor een ‘gefaseerde aanpak’, en wil zo snel mogelijk met een regeling komen.

Het kabinet houdt daarnaast vooralsnog vast aan halvering van de stikstofuitstoot per 2030. Hierover was politieke onrust ontstaan, omdat vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra dit doel ‘niet heilig’ noemde. Zoals Remkes had aanbevolen, komen er in 2025 en 2028 wel ijkmomenten.

“Ik wil dat boeren zich weer gewaardeerd voelen”, zegt Adema, die sinds begin deze maand minister van landbouw is. “Als overheid hebben we veel werk te doen om het vertrouwen te herstellen. Boeren zorgen voor een vitaal platteland en dragen naast de voedselvoorziening ook zorg voor de natuur.”

