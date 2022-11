Kabinet moet voorkomen dat data van Tiktok-gebruikers naar China gaan

Het socialemediaplatform kondigde woensdag aan dat vanaf 2 december nieuwe privacyregels ingaan. Medewerkers in China krijgen vanaf dat moment toegang tot de data van gebruikers in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee heeft waarschijnlijk ook de Chinese overheid die toegang: zakenblad Forbes onthulde deze zomer dat 300 Tiktokmedewerkers voor de Chinese overheid werken of gewerkt hebben.

Tiktok verzamelt data zoals naam, geboortedatum en telefoonnummer, maar ook de gegevens van contacten van de gebruiker, de inhoud van filmpjes en foto’s die gebruikers plaatsen, privéberichten verzonden via het platform en informatie over aankopen. Het medium is ook bij kinderen populair.

Onder andere VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SP en PVV maken hebben schriftelijke vragen ingediend bij minister Micky Adriaansens van economische zaken. De partijen willen onder andere weten of zij het ‘wenselijk’ vindt dat ‘de Chinese overheid toegang heeft tot dit soort informatie, met name ook over kinderen’. De partijen vragen de minister ook om dit in de EU op de agenda te zetten.

