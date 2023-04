Kabinet moet kiezen: linksom of rechtsom voor stikstofmiljarden

Nee, tegen miljarden euro’s voor stikstofplannen klinkt in de Tweede Kamer niet veel verzet. Maar welke boeren dat geld precies krijgen, hoe streng de eisen zijn en wanneer de deadline is? Daarover moet het kabinet nu eens heldere keuzes maken, vinden onder meer de BoerBurgerBeweging, PvdA en GroenLinks.

De oppositiepartijen dienen dinsdag, tijdens een urenlang debat over het reserveren van stikstofmiljarden, diverse voorstellen in om het kabinetsvoorstel fundamenteel te wijzigen – rechtsom of linksom. Als die niet worden overgenomen, is het onzeker of de plannen straks door de Eerste Kamer komen: zowel in de huidige als de nieuwe senaat, die eind mei wordt gekozen, komen coalitiepartijen zetels tekort.

Motie van wantrouwen

Voor de ingrijpende transitie van de boerensector stelden de coalitiepartijen bij de start van Rutte IV ruim 24 miljard euro in het vooruitzicht: het stikstoffonds. Daarmee kan de overheid de komende pakweg tien jaar plannen betalen voor de verduurzaming van de landbouw, bescherming van de natuur, en het terugdringen van stikstof en broeikasgassen.

Tot zover weinig problemen, zou je denken: voor zo’n fonds bestaat immers grote politieke steun. Maar nadat regeringspartner CDA recent aankondigde te willen heronderhandelen over stikstof, zijn alle kaarten opnieuw geschud. Een motie van wantrouwen tegen het kabinet, gesteund door bijna de gehele oppositie, haalde vorige week net geen meerderheid.

Het 2030-dilemma

In dat politieke klimaat wordt ook het stikstoffonds opeens een gevoelige politieke kwestie. GroenLinks en PvdA dreigen hun steun in te trekken als er geen ‘noodzakelijke verbeteringen’ worden gedaan. De partijen willen bijvoorbeeld voorkomen dat er te veel geld gaat naar dure technologische snufjes om stikstof terug te dringen, terwijl doelen voor een gezondere bodem en schoner water intussen worden vergeten. “Het kabinet stelt te weinig voorwaarden en geeft daarmee een blanco cheque”, aldus GL-fractievoorzitter Jesse Klaver.

De gevoeligste eis van GroenLinks en PvdA: de stikstofdeadline moet naar 2030. Dat voornemen staat ook in het coalitieakkoord, maar is volgens CDA-leider Wopke Hoekstra ‘niet meer te dragen’. De coalitiepartij wil de deadline op 2035 houden, zoals momenteel in de wet staat.

Dat vinden PvdA en GroenLinks veel te laat. “Het kabinet moet niet langer de problemen voor zich uitschuiven, maar nu eens aan de slag en met plannen komen”, aldus Attje Kuiken van de PvdA.

BBB-route

Als het kabinet niet aan de linkse eisen tegemoetkomt, lijkt de coalitie voor een Eerste Kamermeerderheid aangewezen op steun van BBB, die straks zeker zestien senaatszetels krijgt. Maar hoewel BBB eveneens positief is over de oprichting van een stikstoffonds, eist ook die partij forse wijzigingen.

Vooral de verdeling van de miljarden baart de partij zorgen: gaat er niet te veel geld naar boeren die willen stoppen, en te weinig naar achterblijvers? In tegenstelling tot de linkse oppositie, wil BBB juist méér budget voor innovatie om stikstofuitstoot tegen te gaan.

Oppositiepartijen hopen zo met uiteenlopende voorstellen het kabinet te dwingen een keuze te maken, nog voor de nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen en de onderhandelingen in het kabinet starten. Maar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn ondanks de interne verdeeldheid over stikstof vastberaden zich niet nóg verder uit elkaar te laten spelen. Ze verwijten de oppositie met ‘politieke spelletjes’ een inhoudelijk debat te kapen.

Landbouwakkoord half mei verwacht De organisaties die praten over een landbouwakkoord hopen het medio mei eens te worden. Boerenclubs, natuurorganisatie LandschappenNL en onder meer het ministerie van landbouw spraken elkaar de afgelopen twee dagen in het Gelderse Hierden. “We draaien in rondjes”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van boerenorganisatie LTO, maar hij ontkent dat de gesprekken muurvast zitten. Een belangrijk verschil van mening gaat over welke bestemming grond moet krijgen van boeren die stoppen met hun bedrijf. Moet dat per se landbouwgrond blijven of kan die grond ook een agrarisch natuurgebied worden? Ook hoe boeren geld kunnen verdienen terwijl zijn minder bemesten, is een twistpunt. Ondanks de meningsverschillen wordt er de komende weken een concept gemaakt voor een eindtekst. Het kabinet, dat zelf intern enorm verdeeld is, hoopt dat een akkoord enig draagvlak biedt aan maatregelen die in het verschiet liggen voor bijvoorbeeld stikstofreductie, minder uitstoot van kooldioxide door de landbouw en het vasthouden van schoner water.

