Kabinet: Meer tijd nodig om de kritiek op de coronawet te verwerken

“Een zorgvuldige behandeling vergt tijd en aandacht”, aldus de CDA-minister van volksgezondheid in een brief aan de Kamer. De Jonge belooft dat in de nieuwe versie van de wet rekening wordt gehouden met de kritiek op het ondemocratische gehalte van de wet.

De corona-spoedwet moet alle noodmaatregelen vervangen die sinds maart van kracht zijn. Dan gaat het om inperkingen van de grondrechten van burgers in de strijd tegen het virus, zoals het verbod op evenementen, het bezoeken van kerkdiensten of ouderen in verpleeghuizen. Een gepland protest tegen de corona-beperkingen deze zondag waarbij de organisatoren 10.000 mensen verwachten, mag op basis van deze noodmaatregelen niet doorgaan.

Op de eerste versie van de coronawet kreeg het kabinet van alle kanten kritiek. Het kabinet had het voorstel vooraf rondgestuurd aan de rechtspraak, gemeenten en burgemeesters. Democratische controle door parlement en gemeenteraden is niet goed vastgelegd, en daarmee wordt de uitvoerende macht te machtig, luidde de belangrijkste kritiek. Ministers mochten ook in de nieuwe wet zonder toestemming van de Kamer nieuwe beperkingen opleggen. Ook gaf het wetsvoorstel ministers de mogelijkheid om eigenhandig de inperking van grondrechten te verlengen.

Brief van De Jonge

De Jonge schrijft de Kamer vrijdag in een brief dat hij zich realiseert dat “uw rol bij het vaststellen van de noodverordeningen beperkt is en dat uw controlerende functie op dit gebied is geconcentreerd op de stand-van-zaken-brieven die regelmatig aan uw Kamer worden verzonden”. Hij belooft de Kamer dat het aangepaste wetsvoorstel voor de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ op “belangrijke punten is aangescherpt en verbeterd”.

Woensdagavond heeft de Raad van State haar advies aan het kabinet gestuurd over het aangepaste voorstel. Dat is nog niet openbaar, maar waarschijnlijk is dat ook het aangepaste voorstel de toets der kritiek van deze hoogste adviseur van het kabinet niet kon doorstaan, gezien het uitstel dat De Jonge nu aankondigt. De Raad van State kreeg de afgelopen dagen over dit wetsvoorstel veel petities van burgers en instanties, die hun zorgen uitten over de wet. Een burgerpetitie tegen het wetsvoorstel is tienduizenden keren ondertekend. Ook de Tweede Kamer heeft gezegd de tijd te willen nemen voor een grondige behandeling van de wet.

Op dit moment is nog een deel van de noodmaatregelen van kracht. Die vinden hun basis in de Wet publieke gezondheidszorg, waarmee de minister beperkingen van grondrechten kan op leggen en de veiligheidsregio’s aanwijzingen kan geven tijdens een pandemie of grote uitbraak. Al eerder was deze hoogste adviseur van het kabinet zeer kritisch over de democratische verankering van de noodmaatregelen. Die mogen nooit te lang duren.

