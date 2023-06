Kabinet maakt haast met bouw kerncentrales

De bouw van twee kerncentrales komt steeds dichterbij. Drie buitenlandse bedrijven zijn momenteel in ons land om te zien of ze de centrales willen gaan bouwen. Bij de bouw ervan zullen ook Nederlandse bedrijven worden ingeschakeld, aldus de minister.

De VVD is tevreden dat de minister haast gaat maken bij de ‘trage’ voorbereiding van de bouw van twee kerncentrales. Versnelling is geboden, aldus het Kamerlid Silvio Erkens. Veel zaken zijn nog onduidelijk, zoals de rol van de overheid en de haalbaarheid van het ambitieuze project. Binnenkort hoort de Kamer er meer over, zo belooft Jetten. Er is vijf miljard euro uitgetrokken voor de nieuwe kerncentrales, die onderdeel uitmaken van de ambitieuze energietransitie.

Tocht-korting

Dit kwam naar voren in het debat in de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen voor het Klimaatbeleid, die de minister in april bekendmaakte. Het is een pakket van 122 maatregelen die er voor moeten zorgen dat het kabinet de doelstelling uit het regeerakkoord gaat halen. Dat houdt in dat in 2030 ongeveer 60 procent minder CO2 wordt uitgestoten vergeleken met 1990.

Uit het klimaatfonds wordt daarvoor 28 miljard euro uitgetrokken. Een mix van subsidies, hogere belastingen en prijsverhogingen moet daarbij helpen. Zo komt er 600 miljoen euro beschikbaar om de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s te stimuleren.

Een groot punt in het debat is de vraag hoe rechtvaardig het klimaatbeleid is. Mensen met lage inkomens en slecht geïsoleerde huizen lijken de dupe te worden van een strenger energiebeleid. “Hoe kunnen we dat in de praktijk aanpakken?", vraagt Pieter Grinwis (CU) zich af. PvdA en GroenLinks willen dat huurhuizen massaal geïsoleerd worden. Verwaarloosde huizen moeten een zogeheten ‘tocht-korting’ krijgen: een korting op de huur die huiseigenaren moet stimuleren de woning te verbeteren. In de tussentijd hebben die huishoudens daardoor een lagere energierekening.

Hoofdpijndossier

Daarnaast is er veel kritiek op het overbelaste stroomnet dat in een aantal regio's een knelpunt is geworden. Bedrijven die juist vanwege de gevraagde energietransitie willen overgaan naar schone energie en meer elektriciteit gaan verbruiken kunnen soms niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet vanwege onvoldoende capaciteit. Bakkers stappen bijvoorbeeld over van een gasoven naar een elektrische oven.

De minister noemt het een ‘hoofdpijndossier’. “Op alle fronten wordt eraan gewerkt met miljarden euro aan investeringen”, aldus Jetten. Het is vaak een kwestie van enkele momenten per jaar dat er ‘filevorming’ op het stroomnet ontstaat, maar als het gebeurt, is dat heel vervelend. Het zal nog wel tien jaar duren voordat er voldoende stroomkabels door het hele land liggen, die voldoende zijn voor alle huishoudens en bedrijven.

Er moet ook een ‘mindset’ komen bij de netbeheerders. Ze moeten niet 'nee’ zeggen als een bedrijf een aansluiting wil, maar ‘hoe kunnen we u helpen’. Flexibiliteit is daarom geboden. Ook de aanleg van batterijen waarin energie kan worden opgeslagen moet worden versneld, aldus de minister.

Goed gedrag

De BBB vindt de klimaatmaatregelen te ambitieus. “We moeten als land niet te veel willen doen”, aldus Caroline van der Plas, want zo ontstaan er meer problemen dan er worden opgelost. Zo wordt het afval van Rome naar ons land gebracht om hier te worden verbrand. “Daar sta je dan met je goede gedrag, terwijl er meer CO2 de lucht in gaat.”

Ook Alexander Kops (PVV) betwijfelt of Nederland wel iets kan bijdragen aan de CO2-vermindering. De 22 megaton aan uitstoot die de minister wil beperken is evenveel als China in een dag uitstoot. Desgevraagd vertelde Jetten dat de maatregelen die nu genomen worden de stijging van de opwarming van de aarde met 0,00036 graden vermindert. “Maar dat betekent niet dat we dan maar niets moeten doen, want dan zadelen we de toekomstige generaties met ontzettend veel klimaatschade op.”

Lees ook:

Kabinet is er eindelijk uit: 28 miljard en 120 maatregelen voor het klimaat

Met een mix van subsidies, hogere belastingen en prijsverhogingen wil het kabinet ambitie tonen om alsnog de eigen klimaatdoelstellingen te halen.