Kabinet legt reisadvies RIVMvooralsnog naast zich neer

Het RIVM adviseert dat alle reizigers die van buiten de Europese Unie naar Nederland komen een negatieve testuitslag moeten tonen. Dat moet ook gelden voor gevaccineerde en van corona herstelde mensen. Maar demissionair minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) wil zover nog niet gaan. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het kabinet eerst met andere EU-lidstaten wil overleggen. De Jonge wil voorkomen, zegt hij, dat landen verschillende maatregelen treffen.

De nieuwe Omikron-variant zorgt wereldwijd voor toenemende onrust. De variant is al in diverse landen opgedoken - ook in Nederland. Landen proberen nu de verdere verspreiding van deze vermoedelijk zeer besmettelijke variant zoveel mogelijk te voorkomen.

Maar van eenduidige reisregels is nog geen sprake. Het RIVM ziet liefst dat iedereen die van buiten de EU Nederland binnenkomt een negatieve pcr-test kan laten zien die niet ouder is 48 uur. Er zou een quarantaineplicht moeten komen voor niet-gevaccineerden. En reizigers die uit zogeheten ‘hoogrisicolanden’ komen moeten wat het RIVM betreft een pcr-test overhandigen die niet ouder is 24 uur. Bovendien zou iedereen uit deze gebieden, wel of niet gevaccineerd, in quarantaine moeten.

De Jonge ‘hecht waarde aan Europese coördinatie', schrijft hij. “Maatregelen nemen immers in effectiviteit toe wanneer Europese lidstaten eenzelfde beleid voeren ten aanzien van het inreisbeleid naar de Europese Unie.” In EU-verband wordt er gesproken over aangescherpte reisregels, maar onduidelijk is wanneer daar besluiten over vallen.

De afgelopen dagen zijn er ongeveer driehonderd reizigers per dag uit Zuid-Afrika op Schiphol geland. Er worden op de luchthaven vrijwillig pcr-testen afgenomen. Iedereen testen lukt niet, vanwege de beperkte capaciteit op de luchthaven, schrijft de minister.

Vanmiddag en vanavond debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. Daar zal de omikron-variant uitgebreid aan de orde komen, net als de moeizaam op gang gekomen boostercampagne.

Lees ook:

Europa zorgde voor zichzelf en liet Afrika in de steek

De omikron-variant kon ongestoord rondgaan in Afrika, waar nog geen 8 procent van de bevolking is gevaccineerd. Dat had meer moeten zijn, maar bij het vaccin-verdeelprogramma Covax ging veel fout.