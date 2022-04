Kabinet legt corona-aanpak neer bij de samenleving

Het kabinet gaat de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van corona voor een belangrijk deel terugleggen bij de samenleving. Voor de langere termijn wordt het motto ‘samen verantwoordelijk’.

Al voor de komende winter kunnen werkgevers, winkels, horeca, scholen, theaters, sportscholen en andere sectoren zelf met plannen komen hoe ze veilig open kunnen blijven. Het kabinet wil veel meer dan voorheen de sectoren betrekken bij het uitdenken van concrete voorzorgsmaatregelen. De plannen moeten voor september klaarliggen.

Met de nieuwe aanpak kunnen bedrijven en organisaties voorkomen dat hun personeel uitvalt in periodes met veel besmettingen. Ook moeten de sectoren duidelijk maken hoe ze zorgen dat bezoekers en klanten niet besmet kunnen worden, of op welke manier ze denken sluiting zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

Eigen ideeën sector uitgangspunt

Ook als in de komende herfst en winter het coronavirus toch weer zou zorgen voor grote uitbraken, bijvoorbeeld doordat er een schadelijke nieuwe variant opduikt, worden de eigen ideeën van de maatschappelijke sectoren het uitgangspunt. Het kabinet wil zoveel mogelijk nieuwe sluitingen voorkomen, maar zal als het toch nodig is sterk laten meewegen wat bedrijven en organisaties aanreiken.

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid heeft vrijdag voor het eerst een langetermijnstrategie ontvouwd voor de aanpak van corona. “Wij gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid: de hele maatschappij draagt samen bij aan de uitwerking en uitvoering van de strategie”, aldus Kuipers.

Basisregels moeten vanzelfsprekende norm worden

De overheid gaat ook een sterker beroep doen op de verantwoordelijkheid van de burgers. Je aan de basisregels houden moet de vanzelfsprekende norm worden, aldus het kabinet. Zelftests worden de basis onder het coronabeleid, waarbij het kabinet erop rekent dat mensen – voorlopig nog – in isolatie blijven gaan na een besmetting. Vanaf komende 11 april is het niet meer nodig om bij verdenking van een besmetting standaard een test bij de GGD te laten doen.

Op de langetermijnstrategie wordt al maanden met smart op gewacht door deskundigen en door de Tweede Kamer. Het kabinet wil zich met die strategie voorbereiden op verschillende scenario’s, van een mild verloop tot een extreme uitbraak. Het plan bevat vooral algemene voorstellen. Er staan geen concrete draaiboeken in voor de verschillende scenario’s.

Toch verwacht minister Kuipers dat het coronabeleid voortaan ‘duidelijker en voorspelbaarder’ wordt. De uitgangspunten van het kabinet zijn volgens hem voor alle scenario’s werkbaar. De overheid zorgt ervoor dat vaccinaties snel beschikbaar zijn als er nieuwe varianten van het virus opduiken. De capaciteit in de zorg wordt versterkt. Hoe precies is nog niet bekend. De plannen daarvoor komen deze zomer.

Samenleving zo lang mogelijk openhouden

Het kabinet had eerder al aangekondigd dat het zo lang mogelijk open houden van de samenleving het doel is, nu Nederland moet leren leven met het coronavirus. In de langetermijnstrategie wordt dat nog eens bevestigd. “Het doel van de strategie is om de open samenleving te waarborgen, ook wanneer we in een ongunstig scenario terechtkomen”, schrijft Kuipers aan de Tweede Kamer. Alleen bij een zware opleving van het virus wil het kabinet nog beperkende maatregelen overwegen. Voorbeelden noemt het kabinet niet, de strategie moet ‘maatwerk’ worden.

Er komt veel meer nadruk te liggen op het voorkomen van sociaal-maatschappelijke schade. Dat wordt voortaan net zo’n belangrijk doel van de coronastrategie als het toegankelijk houden van de zorg. Naast medische experts schakelt het kabinet voortaan ook andere deskundigen in. Naast het OMT gaat een Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviezen geven, die net zo zwaar zullen tellen.

Zelftests worden het belangrijkst Zelftests zijn voortaan ‘het uitgangspunt’, aldus het kabinet. Grootschalig testen bij de GGD’en is in principe niet meer noodzakelijk, tenzij er nieuwe uitbraken komen. Vanaf 11 april vervalt het huidige advies om na een positieve zelftest ook nog langs de GGD te gaan voor een bevestiging. Wel blijft een GGD-test mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen die een officieel herstelbewijs willen hebben. De kosten voor zelftests zijn voor eigen rekening, met uitzondering van de laagste inkomens en bepaalde kwetsbare groepen. Het kabinet hoopt dat werkgevers vaker zelftests gaan uitdelen aan personeel, of die vergoeden. Ook het standaard bron- en contactonderzoek gaat verdwijnen, er komt een algemeen ‘zelfzorgadvies’.

Dialoog over vaccinatie Vaccinatie blijft een persoonlijke keuze, maar het kabinet wil wel nieuwe discussie voeren over de voor- en nadelen van vaccins. Er komt een ‘maatschappelijke dialoog’ om ‘ideeën op te halen die in de maatschappij leven’, aldus minister Kuipers. Door zo’n brede discussie te organiseren hoopt het kabinet bij te dragen aan het beschikbaar zijn van goede informatie over vaccinatie. In de huidige situatie, met de relatief onschuldig omikronvariant, zijn vaccins niet meer de panacees, aldus het kabinet, maar als nieuwe varianten van het virus opduiken, kunnen vaccins weer belangrijker zijn en wordt er gekeken hoe de vaccinatiegraad omhoog kan.

Thuis aan de zuurstof Hoeveel bedden zijn er extra nodig als buffer op de intensive cares? Daar studeert het kabinet nog op. In juni komen er nadere voorstellen. Bij komende uitbraken van het virus wordt veel verwacht van een andere manier van werken. Vaker dan nu zullen coronapatiënten thuis behandeld worden, zo nodig ook als ze zuurstof nodig hebben. Bij de afgelopen piek in december werd al de helft van de patiënten die zuurstof nodig hadden thuis verpleegd. Een probleem met het opschalen in de zorg is dat er genoeg personeel moet klaarstaan om bij te springen. Een taskforce moet voor september met plannen komen.

Coronapas blijft achter de hand Het coronatoegangsbewijs blijft achter de hand, maar alleen voor het geval van een ‘zware opleving’ van het virus, bijvoorbeeld als er een variant rondwaart die veel ziekmakender is dan de huidige omikronvariant. Het kabinet wil de coronapas in de komende jaren alleen inzetten als dat ‘proportioneel en strikt noodzakelijk’ is, om verspreiding van het virus tegen te gaan én als middel om sectoren open te houden die anders dicht zouden moeten. De ICT achter de app die velen op hun telefoon hebben blijft op ‘waakvlamniveau’ actief. In de langetermijnstrategie maakt het kabinet geen keuze tussen 1G (alleen toegang met testen) of 3G (toegang na een test, vaccin of herstelbewijs).

De vier scenario’s Het kabinet rekent met vier scenario’s, en wil voor elk ervan van bedrijven en organisaties horen hoe zij ermee denken om te gaan. In het gunstigste scenario is het virus bijna als een ‘verkoudheid’ (1). Voor de komende herfst en winter wordt ook rekening gehouden met corona als een soort ‘zware griep’ (scenario 2), met veel ziekteverzuim en momenten van zware belasting van de zorg. Bij scenario’s 1 en 2 zijn beperkingen door de overheid niet aan de orde. Dat kan wel als het virus toch weer besmettelijker of gevaarlijker wordt en Nederland belandt in een ‘continue strijd’ (scenario 3). Tot slot is er het ‘worst case scenario’ (nummer 4), met hoge sterfte.

Lees ook:

De blijvende greep van corona op de rechtsstaat

Welke sporen laten twee jaar van pandemisch crisisbestuur en noodwetten achter in de parlementaire democratie? En trappen we straks in dezelfde valkuilen? Twee jaar strijd tegen het virus heeftlittekens achtergelaten in de democratische rechtsstaat.

Nieuw elan? De oude politiek regeert nog

Het was ons beloofd. Nieuw elan zou vanuit Den Haag over het land neerdalen. Tachtig dagen na de beëdiging van het nieuwe kabinet is van een nieuwe politieke cultuur nog zorgwekkend weinig te merken, schrijft chef politieke redactie Bart Zuidervaart in zijn wekelijkse column.