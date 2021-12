Kabinet komt niet met extra coronaregeling voor zzp’ers

Het demissionaire kabinet voelt er niet veel voor om de speciale coronaregeling voor zelfstandigen opnieuw in het leven te roepen. Dat maakte demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van sociale zaken en werkgelegenheid woensdag bekend tijdens een debat over het nieuwste coronasteunpakket. De zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zou leiden tot uitvoeringsproblemen bij gemeenten.

Het kabinet verwijst getroffen zelfstandigen nu naar het besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz), een reguliere regeling die vanwege de nieuwe coronamaatregelen tijdelijk is aangepast. Deze bbz is een vorm van bijstand, speciaal bedoeld voor zelfstandigen. Vanwege de coronamaatregelen is de vermogenstoets komen te vervallen en kan de bijstand met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Met andere woorden, benadrukte Wiersma woensdag, ook zelfstandigen met een eigen huis hebben recht op deze regeling.

Met de pet naar de gemeente

Voor een deel van de Kamer was deze vervanging bij lange na niet genoeg. Waarom moeten eenpitters met de pet naar de gemeente, vroeg Bart van Kent van de SP zich af. Terwijl het kabinet voor werknemers in loondienst wel een speciale steunregeling heeft opgetuigd. Kan de Tozo niet alsnog een herintrede maken, wilde PVV’er Dion Graus ook weten. En GroenLinks en ChristenUnie verzochten het kabinet de versoepelde bbz ook na januari te handhaven. Voor het geval ondernemers dan nog steeds met beperkende maatregelen te maken hadden. Het was het enige voorstel waar staatssecretaris Wiersma oor naar had.

De Kamer maakte zich woensdag ook hard voor net gestarte ondernemers. Zij maken ondanks de recente coronarestricties geen aanspraak op de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat zou volgens demissionair minister Stef Blok van economische zaken te veel ingewikkeldheden met zich mee brengen. Die tienduizenden nieuwe ondernemers tot de regeling toelaten zou heel veel geld kosten en het uitvoeringsorgaan onder druk zetten. “Ik vind het mijn taak om uit te leggen hoe extreem ingewikkeld die regeling is. Er is heel veel capaciteit voor nodig en het is fraudegevoelig”, aldus Blok.

Aantal bezwaarschriften loopt op

Na de roep van onder andere de VVD om toch iets voor deze starters te betekenen, toonde de minister zich bereid te onderzoeken wat er mogelijk is. Maar, zei VVD’er Thierry Aartsen, de conclusie van zo’n onderzoek mag dan niet zijn dat deze ondernemers geen steun verdienen. Daar was Blok het weer niet mee eens.

De VVD wilde woensdag ook meer aandacht voor al het werk dat uitvoeringsinstanties sinds de coronacrisis moeten verzetten. “Ik kan niet verhullen dat er ook grote zorgen zijn over de uitvoering”, zei VVD’er Aartsen. “Het aantal bezwaarschriften loopt extreem op; de helft van de bezwaarschriften van een jaar geleden is nog niet afgerond.” Kom met een plan om die uitvoering te verbeteren, stelde Aartsen voor in een motie. Daar wilde het demissionaire kabinet niet aan.

