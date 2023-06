Kabinet komt ná zomer met toekomstplannen voor boeren. ‘Geen kopie van landbouwakkoord’

Minister Piet Adema (landbouw) wil ‘in september’ zijn plannen presenteren voor de toekomst van de landbouw in Nederland. Hoe die eruit gaan zien, wilde de bewindsman vrijdag na afloop van de ministerraad nog niet zeggen. Maar het wordt in ieder geval géén kopie van het concept-landbouwakkoord waarover de overheid, boeren, natuurorganisaties, supermarkten en anderen maandenlang vergeefs overlegden, zei hij.

“Het was een heel heftige week”, zei Adema over de voorbije dagen, waarin het landbouwoverleg definitief mislukte. “Maar die week moeten we nu afsluiten. We moeten naar de toekomst kijken. Boeren wachten op duidelijkheid, rust en zekerheid. Daaraan gaan we nu werken in het kabinet.”

Veestapel zou 25 tot 30 procent moeten krimpen

Het is de vraag hoe die ‘duidelijkheid’ er straks concreet uit gaat zien. In het conceptakkoord dat vrijdag werd gepubliceerd, staat bijvoorbeeld dat de veestapel met 25 tot 30 procent zal krimpen. Daartegenover staan toezeggingen van het kabinet, bijvoorbeeld voor boeren die natuurinclusief willen werken. En het kabinet kwam met een grote pot geld over de brug: maar liefst 13,3 miljard euro.

Met het mislukken van de overleggen, zijn al die plannen verdampt. Natuurlijk, zei Adema: het kabinet zal het concept wel als ‘bouwsteen’ gebruiken om tot eigen beleid te komen. “Maar we hebben als kabinet tijdens de onderhandelingen soms concessies moeten doen, waarvan we nu zeggen: willen we dit nu weer doen?”

Geen haast, ook niet bij coalitiepartij CDA

Dat Adema pas in september met plannen komt, kan op goedkeuring rekenen van coalitiepartijen. Ook de aangekondigde ‘heronderhandeling’ van het CDA hangt voorlopig niet meer boven de markt. Partijleider Wopke Hoekstra zei na de Provinciale Statenverkiezingen in maart dat zijn fractie de stikstofdeadline van 2030 niet langer kon accepteren. Hij wilde daar ‘op termijn’ opnieuw over praten met de coalitiepartners, in ieder geval voor de zomer.

Maar vrijdagmiddag, na afloop van de ministerraad, werd die planning bij mondde van partijleider Hoekstra radicaal doorgestreept: de onderhandeling gaat voorlopig niet van start. Het geklapte landbouwakkoord heeft volgens de CDA’er voor ‘een nieuwe realiteit’ gezorgd. “Het heeft nu geen zin om op de zaken vooruit te lopen.”

Lees ook:

Steeds meer eisen, maar geen hogere prijzen: waarom LTO de stekker uit het landbouwakkoord trok

Waar ging het nou mis in de onderhandelingen tussen boeren en kabinet? Drie pijnpunten die een landbouwakkoord in de weg stonden.