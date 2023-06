Kabinet komt ná zomer met plannen voor boeren. ‘Geen kopie van landbouwakkoord’

Minister Piet Adema (landbouw) wil ‘in september’ zijn plannen presenteren voor de toekomst van de landbouw in Nederland. Hoe die eruit gaan zien, kon de bewindsman vrijdag na afloop van de ministerraad nog niet zeggen – daarover moet komende maanden worden nagedacht, ook tussen de verschillende kabinetspartijen.

De ‘landbouwvisie’ die het kabinet na de zomer presenteert, wordt volgens Adema in ieder geval geen kopie van het concept-landbouwakkoord. Daarover voerden de overheid, boeren, natuurclubs, supermarkten en anderen maandenlang overleg, totdat boerenbelangenorganisatie LTO daar dinsdag een einde aan maakte.

De mislukking van het ruim zes maanden durende landbouwoverleg kwam voor minister Adema als een grote teleurstelling. “Het was een heel heftige week”, blikte de bewindsman vrijdag terug. “Maar die moeten we nu afsluiten en naar de toekomst kijken. Boeren wachten op duidelijkheid, rust en zekerheid. Daar gaan we nu vanuit het kabinet aan werken.”

Veestapel zou krimpen

Het is nog onbekend hoe het kabinet die ‘duidelijkheid’ straks concreet maakt. Vrijdag werd het concept van het landbouwakkoord gepresenteerd – volgens minister Adema waren de gesprekspartners het ‘over 95 procent eens’. In het document staat onder meer dat de veestapel met 25 tot 30 procent zou krimpen.

Daartegenover staan toezeggingen van het kabinet, bijvoorbeeld voor boeren die natuurinclusief willen werken. En de regering kwam met een grote pot geld over de brug, ruim 13 miljard euro. Op veel punten missen de afspraken echter duidelijkheid. Dat geldt voor zowel de maatregelen die boeren moeten nemen om aan nationale en Europese doelen te voldoen, als de belofte dat agrariërs in de toekomst een goede boterham kunnen blijven verdienen.

Kan het 86 pagina’s tellende compromispakket nu bij het oud papier? In kabinetskringen bestaat de angst dat boerenorganisaties als LTO straks op ‘zoete’ afspraken uit het concept wijzen en zeggen: hier moet de overheid zich aan houden. Daarvan kan geen sprake zijn, maakte minister Adema vrijdag duidelijk. “We hebben als kabinet tijdens de onderhandelingen soms concessies moeten doen, waarvan we nu zeggen: willen we dit opnieuw doen?”

Geen haast

Dat de landbouwvisie van Rutte IV nog maanden op zich laat wachten, valt slecht bij de oppositie. Direct na het geklapte overleg eisten diverse partijen dat het kabinet snel regie zou pakken. Dat is geen onredelijk verzoek, minister Adema liet afgelopen maanden meermaals doorschemeren dat zijn departement eigen plannen voorbereidde.

Maar Adema heeft geen haast, blijkt nu – en van de coalitiepartijen krijgt hij die ruimte ook. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zei eerder deze week dat het kabinet ‘voor Prinsjesdag’ met eigen beleid moest komen. Die derde week van september lijkt een haalbare deadline.

CDA stelt slechtnieuwsgesprek uit

Ook de aangekondigde ‘heronderhandeling’ van het CDA hangt voorlopig niet meer boven de markt. Partijleider Wopke Hoekstra zei na de Provinciale Statenverkiezingen in maart dat zijn fractie de stikstofdeadline van 2030 niet langer kon accepteren. Hij wilde daar ‘op termijn’ opnieuw over praten met de coalitiepartners, in ieder geval voor de zomer.

Begin deze maand stond het CDA in de startblokken om die heronderhandeling formeel aan te kondigen. Er was zelfs een eigen alternatief voorbereid voor het gewraakte stikstofbeleid. Maar vrijdagmiddag werd die planning door partijchef Hoekstra radicaal doorgestreept: de onderhandeling gaat voorlopig niet van start, op z’n vroegst in augustus.

Nieuwe realiteit

Wat is de oorzaak voor die draai? Het CDA heeft altijd gezegd pas te willen heronderhandelen als er een regeling lag om piekbelasters uit te kopen, als provinciale coalitieakkoorden bekend waren, en als het landbouwakkoord was afgesloten. Achter de schermen zeiden CDA’ers dat de tijd waarschijnlijk in hun voordeel was: ook in provincies en bij veel boeren klonk immers verzet tegen de 2030-deadline.

Maar dat viel tegen. Hoewel de meeste provincies inderdaad moeite hebben met ‘2030’, zeggen vooralsnog alle coalitiepartijen zich aan landelijke wetten te houden – ongeacht welk jaartal daarin staat. En ook het landbouwakkoord, die andere voorwaarde van het CDA, mislukte jammerlijk.

Op dat scenario, erkennen betrokkenen, had de partij niet helemaal gerekend. “We leven in een nieuwe realiteit”, zei Hoekstra vrijdag. Die realiteit vraagt volgens hem om uitstel van de heronderhandeling. “Het heeft nu geen zin om op de zaken vooruit te lopen.”

