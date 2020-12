Kabinet komt met nieuwe regels: winkels als Action, Wibra en Hema moeten alsnog dicht

Het kabinet komt met strengere regels voor grote winkelketens: alleen winkels die 70 procent van hun omzet uit essentiële producten halen, zoals voedingswaren, toiletartikelen of medicijnen, mogen open blijven. Dat heeft het kabinet woensdagochtend in een spoedoverleg besloten.

Eerder gold nog dat winkels die 30 procent van de omzet uit essentiële producten halen ook ten delen open mochten blijven. Vanochtend maakten winkelketens Action en Wibra daarom bekend dat zij ondanks de lockdown wel schoonmaakartikelen, shampoo, toiletpapier en andere essentiële zaken zouden blijven verkopen. Niet-essentiële producten zouden worden afgedekt. De Hema maakte dinsdag al bekend open te blijven voor voedingswaren en andere toegestane producten.

In de Tweede Kamer heerst veel onvrede over de beslissing van de winkelketens om open te blijven. Vooral de partijen die zich dinsdag tijdens het debat kritisch uitlieten over de sluiting van de basisscholen, laten op sociale media van zich horen. “Action, Wibra, Makro open. Basisscholen, kleine winkels dicht”, zo vat PvdA-voorman Lodewijk Asscher het coronabeleid op Twitter samen. “Vindt het kabinet dit zelf eerlijk?” Collega Jesse Klaver van GroenLinks schrijft: “Dit is precies het tegenovergestelde van de solidariteit die tijdens deze lockdown hard nodig is”.

Action, Wibra, Makro open

Basisscholen, kleine winkels dicht.



Vindt het kabinet dit zelf eerlijk? https://t.co/zDffXJGqxK — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 16 december 2020

Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet zich kritisch uit over de ketens. “Dit is niet het moment om de randen op te zoeken”, zei hij tegen persbureau ANP. “Koopjesketens als Action en Wibra kunnen niet open.” De Action en de Wibra, die naar eigen zeggen respectievelijk 40 en 45 procent van hun omzet halen uit essentiële producten zullen door de nieuwe regels in elk geval dicht moeten blijven.

Action vindt verwijt van minister Hugo de Jonge oneerlijk De Action vindt het “niet fair” dat de budgetketen het verwijt krijgt de randen van de nieuwe lockdownregels te hebben opgezocht. De ruim vierhonderd filialen van Action openden ondanks de nieuwe lockdown woensdagmiddag weer de deuren, zodat klanten voor essentieel geachte producten nog terecht kunnen bij de winkels. “Wij hebben niet de randen opgezocht, maar de regels gevolgd zoals ze staan op Rijksoverheid.nl en zijn uitgelegd na navraag bij het ministerie van Economische Zaken”, stelt een woordvoerster van de keten. “Ik vind het niet fair dat ons nu wordt verweten de rand op te zoeken.” Vooralsnog blijft de Action open. “Maar als de regels veranderen zullen we daar gehoor aan geven en sluiten. Wij zijn ook niet voor corona”, aldus de zegsvrouw. Ze benadrukt dat het absoluut niet mogelijk is andere dan de essentiële producten te kopen bij Action, omdat die worden afgeschermd en kassa’s ze niet meer kunnen scannen.

Lees ook:

Woede en onbegrip over sluiting van de basisscholen

Scholieren zitten vanaf vandaag een dikke maand thuis. Dat had, zeker in het basisonderwijs, nooit mogen gebeuren, vinden deskundigen

Wel rookworst, maar geen haargel: voor creatieve ondernemers zijn alle winkels noodzakelijk

Nu de harde lockdown bij ondernemers in de winkel- en reisbranche begint in te dalen, zoeken ze de grens op van wat nog wel kan. Want er is geen ministerie van essentiële zaken.