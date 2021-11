Kabinet koerst op nieuwe beperkingen voor niet-gevaccineerden

Met een nieuw beroep op de samenleving probeert het demissionaire kabinet de oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen te keren. Alleen als de urgentie onder de bevolking snel terugkeert, kunnen hardere ingrepen voorkomen worden.

Voor nu kiest het kabinet – naast uitbreiding van de coronapas – vooral voor maatregelen die het gevoel terug moeten laten keren dat er een pandemie gaande is. Er geldt weer een dringend advies om anderhalve meter afstand te houden, mondkapjes keren terug en het kabinet doet opnieuw de oproep om te testen bij klachten.

Blijft het aantal ziekenhuisopnames toch oplopen, en keert de voorzichtigheid in de samenleving niet terug, dan zal het kabinet verder ingrijpen. Er bestaat volgens demissionair premier Mark Rutte een ‘heel reële kans’ dat het kabinet eind volgende week zal beslissen dat verdere maatregelen nodig zijn.

Beeld Bart Friso

Daar zullen dan vooral niet-gevaccineerden de gevolgen van ondervinden. Het kabinet gaat aan wetsvoorstellen werken die het mogelijk maken om de coronapas ook verplicht te stellen in winkels en in het hoger onderwijs. Ook wil het kabinet werkgevers mogelijk maken om werknemers te vragen om een QR-code. Het OMT adviseert het kabinet om aan een wetsvoorstel hiervoor te werken. Volgens zorgminister Hugo de Jonge moeten ook ziekenhuisbestuurders hun personeel om een coronabewijs kunnen vragen. “Als ziekenhuisdirecteur heb je twee taken. Een veilige werkplek creëren en veilige zorg bieden. Wij willen hen daarbij helpen en die maatregel mogelijk maken.” Ook overweegt het kabinet de coronapas vooral lokaal in te zetten in gemeenten en stadswijken waar de vaccinatiegraad laag is.

Het is maar de vraag in hoeverre de maatregelen voor nu verder ingrijpen kunnen voorkomen. Ze gaan aankomende zaterdag in, en het kabinet wil al eind volgende week beslissen of er verdere beperkingen nodig zijn. Het duurt een dag of tien voordat mensen die besmet zijn met het coronavirus, in het ziekenhuis worden opgenomen. Mensen die eind volgende week worden opgenomen, zijn nu dus vaak al besmet. Toch denkt het kabinet dat het aan prognoses en onderzoeken van het RIVM kan zien of mensen daadwerkelijk voorzichtiger worden en minder de drukte opzoeken. In dat geval, redeneren Rutte en De Jonge, zullen de ziekenhuisopnames hopelijk langzaam afnemen.

Liever geen hele sectoren sluiten

Voorkomen moet worden dat mensen die wel gevaccineerd zijn, al te veel nadeel gaan ondervinden van coronamaatregelen. In plaats van verscherpte sluitingstijden, het sluiten van enkele sectoren of een gehele lockdown, beperkt het kabinet daarom liever de bewegingsvrijheid van mensen die nog niet geprikt zijn.

Het kabinet sluit daarom ook niet uit dat er een zogeheten 2g-beleid komt, waarbij alleen gevaccineerden en mensen die genezen zijn verklaard, toegang krijgen met een coronapas. Om een QR-code te krijgen, volstaat testen dan niet langer. De Jonge: “Als je voor de keuze komt te staan: moet een hele sector dicht of gaan we toch maar over op 2g, dan is keuze snel gemaakt.” Rutte zegt te hopen dat de maatregel niet nodig is.

De Jonge hoopt dat de komende tijd veel niet-gevaccineerden er toch nog voor kiezen om een prik te halen. Van de 13 procent die nog niet ingeënt is, valt volgens de minister ongeveer de helft nog over te halen. De toon van De Jonge over niet-gevaccineerden klonk milder dan tijdens de vorige persconferentie, toen hij zei ‘nul begrip’ voor deze groep te hebben. Nu zei hij twijfels van weigeraars te begrijpen, al riep hij hen op om toch een gesprek te voeren over vaccinatie met de huisarts of GGD.

