Kabinet is bevangen door optimisme en wil einde aan mondkapjesplicht en thuiswerken

Vanaf volgende week zaterdag geldt de mondkapjesplicht op veel plaatsen niet meer. Ook wil het kabinet dan het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, laten vervallen.

De verplichting om mondmaskers te dragen geldt nog wel op plekken waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, zoals in het openbaar vervoer, meldt de NOS. Het kabinet vraagt een extra advies aan het Outbreak Management Team (OMT) of het verstandig is om de mondkapjesplicht in supermarkten te handhaven.

Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid zei woensdag na een coronaberaad dat “het goed zou kunnen” dat de verplichting volgende week komt te vervangen. Het thuiswerkadvies komt alleen te vervallen voor mensen die werken op plekken waar de anderhalve meter gewaarborgd kan worden. Wie die afstand niet kan houden op de werkplek, moet alsnog thuisblijven. Ook blijft de regel gelden dat mensen met klachten thuis moeten blijven en zich moeten laten testen.

Bevangen door optimisme

Nadat de eerste versoepelingen eerder dit voorjaar nog waren uitgesteld vanwege de zorgwekkende situatie in de ziekenhuizen, is het kabinet inmiddels bevangen door optimisme. Al verschillende keren schoof het stappen uit het ‘openingsplan’ naar voren. Eerder noemde De Jonge het realistisch dat basisregels als de mondkapjesplicht pas in september zouden komen te vervallen.

Op zaterdag 26 juni gaat de samenleving weer verder van het slot, zal het kabinet vrijdag aankondigen tijdens een persconferentie. Sportwedstrijden zijn dan toegestaan, er mogen meer mensen in restaurants en cafés, die tot middernacht open kunnen blijven, en er geldt dan een advies om maximaal acht mensen thuis te ontvangen.

‘Het gaat gewoon hartstikke goed’

Het kabinet durft het aan om te versoepelen, omdat het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames al een aantal weken rap naar beneden gaat, dankzij de op stoom gekomen vaccinatiecampagne. De Jonge: “Het gaat gewoon hartstikke goed; het gaat heel snel met vaccineren, we zien dat de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers geweldig dalen. Dat maakt dat we de volgende stap vrijdag kunnen zetten, en die gaat dan een week later in.”

Ondertussen liggen het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames nog wel een stuk hoger dan vorig jaar zomer, toen het kabinet minder vergaand versoepelde. Het dagelijkse aantal geregistreerde positieve testen ligt iets boven de 1000 per dag. Woensdag werden 32 mensen opgenomen in het ziekenhuis, van wie 8 op de ic.

